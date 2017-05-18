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'Real Madrid, çok değişik özelliklere sahip bir takım'
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'Real Madrid, çok değişik özelliklere sahip bir takım'

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Euroelague Final-Four'da karşılaşacakları Real Madrid için, 'Çok değişik özelliklere sahip bir takım. Nasıl oynayacağımızı iyi biliyoruz' dedi.

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Euroelague Final-Four'da karşılaşacakları Real Madrid için, "Çok değişik özelliklere sahip bir takım. Nasıl oynayacağımızı iyi biliyoruz" dedi.
THY Euroleague Final-Four'da mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını maçın oynanacağı Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirdi. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Final-Four'da oldukları için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Sezon başından bu yana üzerimize büyük bir baskı vardı. Burada olmayı başardık. Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Müthiş bir taraftar desteğini arkamıza alacağız. Biz hazırız. Real Madrid çok değişik özelliklere sahip bir takım. Onlarla defalarca oynadık. Real Madrid'e karşı nasıl oynayacağımızı iyi biliyoruz" şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE BÜYÜK SINAVA HAZIR
THY Euroleague Final-Four'da İspanyol ekibi Real Madrd ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek THY Euroleague Final-Four'da mücadele edecek Türk takımı olan Fenerbahçe, finale yükselmek için İspanyol ekibi Real Madrid ile oynayacak. Müsabakanın oynanacağı salonda Madrid maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, basına açık bölümünde şut antrenmanı yaptı.
Öte yandan Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Bogdan Bogdanovic, antrenman sırasında Nisan ayı MVP (En değerli oyuncu) ödülünü Obradovic'in elinden aldı.
Fenerbahçe ile Real Madrid arasındaki mücadele yarın 21.30'da başlayacak.
(Oğuzhan Ort /İHA)

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