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Raylarda namaz kılan adam ortaya çıktı
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Raylarda namaz kılan adam ortaya çıktı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, tramvay hattının hemen yanında namaz kılarak sosyal medyanın gündemine oturan vatandaş ortaya çıktı. Kendisini namaz kılarken görünce duran kadın makiniste teşekkür eden 25 yaşındaki Göksel Duran, 'Namazı kazaya bırakmak istemedim. Tabii o anda da ben tramvayın gidebileceğini düşündüm' dedi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, tramvay hattının hemen yanında namaz kılarak sosyal medyanın gündemine oturan vatandaş ortaya çıktı. Kendisini namaz kılarken görünce duran kadın makiniste teşekkür eden 25 yaşındaki Göksel Duran, "Namazı kazaya bırakmak istemedim. Tabii o anda da ben tramvayın gidebileceğini düşündüm" dedi.
Karşıyaka ilçesinde, bir vatandaşın rayların hemen yanında namaz kıldığı ve tramvayın beklediği görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Yalı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda bir vatandaş, akşam saatlerinde aracını park edip rayların hemen yanında namaza durdu. Bu sırada seferini yapan vatman Aysu Tuna (27) da, namaz kılan kişiyi fark edince dakikalarca vatandaşın namazını bitmesini bekledi. Tüm bu yaşananlar da, o sırada olayı tesadüfen gören bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bu görüntüler ise daha sonrada sosyal medyada paylaşılarak gündeme oturdu. Binlerce kişi hem kadın sürücüyü, hem de namaz kılan vatandaşı konuştu.

O KİŞİ ORTAYA ÇIKTI
Olayın ardından herkes vatandaşın kim olduğunu merak etti. Namaz kılan kişinin ise 25 yaşında perdecilik yapan Göksel Duran olduğu ortaya çıktı. Televizyonda kendisini gören Duran, gözlerine inanamadı. İhlas Haber Ajansı 'na konuşan Duran, namazını kazaya bırakmak istemediğini ve tramvayın geçeceğini düşündüğünü söyledi. Cep telefonundan namaz kıldığı görüntüleri izleyen Duran, "Pazarda topun patladığını duyduğum an ailemi topladım. 20-25 dakika geçti iftarı nasıl olsa her türlü açacağını biliyordum en azından namazımı kılayım dedim. Kazaya bırakmak istemedim. Tabii o anda da arayı hesaplamıştım ben tramvayın gidebileceğini düşündüm. Tramvayın geldiğini falan hiçbir şey hissetmedim. Namazımı bitirdiğimde kadının beni çektiğini görmüştüm zaten. Namaz bittiğinde kendisine teşekkür ettim" dedi.

KADIN SÜRÜCÜYE TEŞEKKÜR ETTİ
İçerisinde herhangi bir art niyet olmadığını, gelen tepkilere üzüldüğünü anlatan Duran, tramvayın kadın sürücüsüne de kendisine saygı duyduğu için teşekkür etti. Sürücünün kendisine hiç korno çalmadığını ve uyarmadığını ifade eden Duran, "Hakkını helal etsin bana kadın sürücü yolcularla beraber. Acelemiz vardı, yatsın namazı okunacaktı. Namazımı kazaya bırakmamak için orada kıldım. Namazımı bittiği an personel kardeşimle göz göze geldim. Göz göze geldiğim anda ona ufak bir selam verdim oda bana gözlerini kırptı. Ona çok teşekkür ediyorum hakkını helal etsin yolcularla beraber gerçekten Allah razı olsun beni hiç uyarmadı. Nasıl geldiğini bile hissetmedim raydan ses bile duymadım" şeklinde konuştu.
O sırada arabada bulunan Göksel Duran'ın eşi Çiçek Duran (34) da yaşananları anlattı. Çiçek Duran, kadın sürücüye teşekkür ederek, şöyle konuştu:
"Ben de şaşırdım kocaman tren dedim ona durdu dedim. Baktım herkes de ona bakıyordu. Ne mutlu bize dedim. Onun öyle yapmasına çok gurur duydum sevindim. O an için arabaya bindi eşim, 'Görüyor musun Göksel dedim sen dedim orada namaz kılarken kocaman tren durdu' dedim. 'Sana saygı duydular' dedim. 'Bana ellerini kaldırdılar' dedim ondan sonra selam verdik devam ettik yolumuza. O korna çalsa haklıydı haksız diyemem; ama ona çok çok teşekkür ederim ona saygı duydu. Hepsi hakkını helal etsin".
(Hakan Gözalan - Abdülaziz Baydilli/İHA)

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