Rastgele Cümlelerim

Haşmet Babaoğlu ' nun naif üslubunda öyle güzel aforizmalar var ki... Hayata dair küçük notlar... Bunlar da benim özenti dolu cümlelerim , savruk...

* Terzi yamağı... Tüm başına gelenleri hak ediyorsun Türkiye... Demiş... Hani şu seçme ve seçilme hakkını kullandığından beri eleştirilen Anadolu'ya... İthal ideolojilerine teslim olmadıkları için nefret ettikleri halka...

Yalnız daima kalp kalbe karşıdır... Halk da pek hazzetmiyor Barbaros Şansal gibi kendilerine tepeden bakan zihniyetten... Görgüsüz /çakma yapay burjuvazi /parayı bulunca batılı esvabıyla deri değiştiren bukalemun misali özenti / batının alay konusu devşirmeler..

*Futbol Fanatizmi... Başıboş ruhların avuntusu... Gayesiz insanların başarı tatmini için sığındıkları kale... Feto ' nun şike şaibe iddialarıyla tüm heyecanını kaçırdığı bir oyun...

*Kitaplar... Asla aldatmayan terk etmeyen kalıcı dostlarımız... Selamet , onlara sığınmakta bazen...

*Bir meczup, sokakta çöp toplayan bir adamdan duymuştum şöyle haykırıyordu: Namazınızı kılın... Namazınızı kılın... Boş vakit, temiz elbise bulamıyoruz çalışırken, diyenlere nazire... Çöp toplarken hem de...

*Fake hesapla Twitter' da algı operasyonu yapmaya kalkanlar, Gezi ve 15 Temmuz farkını hatırlatırım sizlere... Kimisi ne kadar da beyhude...

*Fazla modern fazla seküler hocalar da var sırf komiklik olsun diye konuşan, gerçekten ilim irfan sahibi olan da... Amaç, Fatih Altaylı' yı güldürmek olmamalı sadece, ne de yalnızca hamaset, biraz daha hayatın içine karışmalı din diyanet...

*Mutluluğu istediğini elde etmek zannedenlere... En çok da siz ziyandasınız bu yolda...

*Hedonist gençleri her hafta bir huzur evine mülteci kampına ya da sevgi evine götürmeli... Biraz düşünmek, biraz paylaşmak... Hayat sadece eğlenmek değil ki...

" Merhamet " e ağızların iğrenç sakızı derken ev ev merhamet şebekesi kurmak isteyen Üstad gibi...

Samimiyet de olsun yanında eşantiyon...

Üstü kalsın... Ne iyi olur...

Kenarın dilberi, medresede çarşaflı olmasa mesela sosyal medyada...

"İşçisin sen işçi kal" diye ustasının seslendiği vatandaş, ceo olmasa bi Amerikan firmasında...

Ömründe kitap görmemiş insan , Oscar Wilde' ın bi kitabında okumuştumlu yorumlarda edebiyat parçalamasın bi zahmet...

"Ayna ayna ! Söyle bana benden daha alimi var mı dünyada ?"demese gün boyu mertekle oynayan cühela!..

Nüket Belsan Taşören