Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Rapor kargaşası yüzünden maaşı kesildi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Rapor kargaşası yüzünden maaşı kesildi

Elazığ'da yüzde 94 engelli olduğu için 3 ayda bir engelli maaşı alan Yusuf Yürek'in maaşı, 18 yaşına girmesiyle kesildi. Yürek'ten maaşının tekrar bağlanması için yeni rapor istendi. Ancak hastane daha önce verilen raporun süresiz olduğunu belirterek, yeni rapor vermezken, Yürek'in maaşı da henüz bağlanmadı.

Elazığ'da yüzde 94 engelli olduğu için 3 ayda bir engelli maaşı alan Yusuf Yürek'in maaşı, 18 yaşına girmesiyle kesildi. Yürek'ten maaşının tekrar bağlanması için yeni rapor istendi. Ancak hastane daha önce verilen raporun süresiz olduğunu belirterek, yeni rapor vermezken, Yürek'in maaşı da henüz bağlanmadı.

Elazığ'da 3 çocuklu İbrahim (51) ve Sema Yürek (38) çiftinin en büyük çocuğu olan ve doğumunun ardından geçirdiği beyin felci yüzünden yüzde 94 fiziksel engelli durumuna düşen Yusuf Yürek'e (18), 2008 yılından itibaren engelli maaşı bağlandı.Yürek'in reşit olmaması nedeniyle maaşı babası tarafından alındı. Ancak maaş, Yürek'in 18 yaşına basmasıyla birlikte kesildi. Oğlunun maaşını almak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına giden babaya, 2007 yılında alınan raporun geçersiz olduğu ve son 5 yıl içerisine ait bir rapor olması gerektiği söylendi. Bunun üzerine hastaneye tekrar rapor almaya giden baba Yürek, oğlunun zaten süresiz raporu olduğunu ve heyete giremeyeceğini cevabını aldı. İki kurum arasında mekik dokuyan ve bir türlü rapor sorununu halledemeyen aile, oğullarının maaşının biran önce bağlanmasını istedi.

"Oğlum yanlış tedavi sonucu engelli kaldı"

Oğlunun yanlış tedavi sonucu engelli kaldığını ileri süren baba İbrahim Yürek, "Oğlum Hastanede doğduktan sonra başka bir hastaneye sevk ettiler. Oraya götürdük ve 35 gün kuvözde kaldı. 2 sefer kan verdik. Soğuk kan verilmesi sonucu pıhtılaşma oldu. Bu da beyin felcine yol açtı" dedi.

Devletin desteğiyle Gültepe İlköğretim Okul'unun eski binasını ev olarak kullandıklarını anlatan Yürek, "Bizden önce başka bir vatandaş kalıyordu. Kapılar pencereler ise kırıktı, ben onardım. 2 senedir içerisinde oturuyorum. Maddi durumumda iyi değil ki gidip, bir ev yapayım. Allah devletimizden razı olsun. Devletten yana bir sıkıntım yok. Oğlumun maaşı kesildi 18 yaşını doldurduğu için. Ben, maaşı oğlumun üzerine yapmak istedim. Raporlarımı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına götürdüm fakat kabul etmediler. Hastaneye gidiyorum ve onlarda heyete almayacaklarını, "senin elinde yüzde 94 sürekli raporun var" diyorlar. Hastane elimdeki raporu kabul ediyor. 'Bu sürekli geçerlidir' diyorlar. Islak imzalı raporu istediler ve bende ıslak imzalı raporu aldım götürdüm. Bu da kabul görmedi. Son 5 yıla ait rapor getirmem isteniyor.

Geçtiğimiz yıl valiliğe müracaat ettiğini ve çocuğu için akülü sandalye verildiğini de aktaran Yürek, sorununun çözülmesi için validen yardım beklediğini kaydetti.

Öte yandan yetkililer, Yürek'in yaşadığı sorundan haberdar olduklarını ifade ederek, sorunun çözülmesi için çalışmalara başlandığını kaydettiler.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bakan Zeybekci'den 'enflasyon' değerlendirmesi
Mersin'in Kurtuluş Günü coşkuyla kutlandı
Büyükçekmece'de ambalajlı ekmek satışına başlandı
Eski başkan Süleyman Özdemir vefat etti
Bakan Elvan, Mersin'in kurtuluş yıldönümünü kutladı
Pınarbaşı'nda yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Berat Albayrak'tan AYEDAŞ ve BEDAŞ'a uyarı ziyareti!
Berat Albayrak'tan AYEDAŞ ve BEDAŞ'a uyarı ziyareti!
Barbaros Şansal gözaltına alındı! Sınır dışı ediliyor...
Barbaros Şansal gözaltına alındı! Sınır dışı ediliyor...
Doğan Grubu'ndan flaş Ahmet Hakan kararı!
Doğan Grubu'ndan flaş Ahmet Hakan kararı!
Reina saldırısında ölenlerin otopsi raporu çıktı: Kurşunlar birinden çıkıp diğerine isabet etmiş
Reina saldırısında ölenlerin otopsi raporu çıktı: Kurşunlar birinden çıkıp diğerine isabet etmiş
TSK'nın personel mevcudu açıklandı
TSK'nın personel mevcudu açıklandı
Caner Erkin'den sürpriz! Şükran Ovalı ile evlendi
Caner Erkin'den sürpriz! Şükran Ovalı ile evlendi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bakan Zeybekci'den 'enflasyon' değerlendirmesi
Bakan Zeybekci'den 'enflasyon' değerlendirmesi
Mersin'in Kurtuluş Günü coşkuyla kutlandı
Mersin'in Kurtuluş Günü coşkuyla kutlandı
Büyükçekmece'de ambalajlı ekmek satışına başlandı
Büyükçekmece'de ambalajlı ekmek satışına başlandı
Eski başkan Süleyman Özdemir vefat etti
Eski başkan Süleyman Özdemir vefat etti
Bakan Elvan, Mersin'in kurtuluş yıldönümünü kutladı
Bakan Elvan, Mersin'in kurtuluş yıldönümünü kutladı
Pınarbaşı'nda yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı
Pınarbaşı'nda yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı
TRT Haber Darende'yi tanıtacak
TRT Haber Darende'yi tanıtacak
Karaman'da yeni kimlik kartları dağıtılmaya başladı
Karaman'da yeni kimlik kartları dağıtılmaya başladı
Zeybek Kavşağı çalışmaları sürüyor
Zeybek Kavşağı çalışmaları sürüyor
Burhaniye' de Halep'e Yardım Kampanyası başlatıldı
Burhaniye' de Halep'e Yardım Kampanyası başlatıldı
Büyükşehir, yeni hizmet binasına sosyal tesis açtı
Büyükşehir, yeni hizmet binasına sosyal tesis açtı
Bahçeli: Referandumda 'Evet' diyeceğim!
Bahçeli: Referandumda 'Evet' diyeceğim!

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English