Ramil Guliyev'den 2. altın madalya

Bakü'deki 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda 100 metrede altın madalya kazanan Ramil Guliyev, 200 metrede de 20.08'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Bakü'deki 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda 100 metrede altın madalya kazanan Ramil Guliyev, 200 metrede de 20.08'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli forma altında mücadele eden milli sporcuların başarıları sürüyor. 2 gün önce 100 metrede 10.06'lık derecesiyle altın madalyanın sahibi olan Ramil Guliyev, 200 metre finalinde de 20.08'lik derecesiyle birinci oldu ve ikinci altın madalyasını kazandı.

Kadınlar 200 metre finalinde ise Mizgin Ay, 24.14'lük koşusuyla 6. oldu.

