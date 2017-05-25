Ramazanda sağlıklı beslenmenin 5 altın kuralı

Uzman Diyetisyen Gülçin Ergazi, Ramazan'da sağlıklı beslenmenin beş altın kuralını anlattı.

Uzman Diyetisyen Gülçin Ergazi, Ramazan'da sağlıklı beslenmenin beş altın kuralını anlattı.

Medicana International Ankara Hastanesinden Uzman Diyetisyen Gülçin Ergazi, oruç tutmaya karar veren kişilerin sağlık sorunları varsa, düzenli ilaç kullanıyorlarsa (diyabet, böbrek hastalıkları, kalp-damar hastalıkları, karaciğer ve tansiyon hastalıkları, kanser, hamilelik, emziklilik ve yaşlılık gibi durumlar; riskli işlerde ve yüksek dikkat gerektiren işlerde çalışanlar, büyüme ve gelişme çağındaki çocuklar gibi) mutlaka doktorlarına danışmaları gerektiğini belirtti. Gerekli tıbbi tedavi ve beslenme programları düzenlendikten sonra oruç tutulmasının doğru olduğuna işaret eden Ergazi, "Ayrıca doğru ve dengeli bir beslenme yöntemi ile Ramazan'da şişmanlamak bir yana kilo kaybı bile mümkündür" dedi. Ergazi'nin bu dönem için özellikle üzerinde durduğu öneriler ise şunlar oldu:

"Mutlaka sahura kalkın: Sadece su içerek oruç tutmak sakıncalıdır. Midede uzun süre kalacak ve kan şekerinde ani değişiklik yaratmayacak besinler seçilmelidir. Çok tuzlu, baharatlı, yağlı ve kalorili besinler ile özellikle şarküteri ürünleri tüketilmemelidir.

Proteini yüksek besinler tüketin: Süt, yoğurt, ayran, yumurta, peynir çeşitleri gibi besinler tüketilmelidir. Yanına tahıl grubu eklenmeli, sebze ve özellikle su oranı yüksek meyve ile desteklenmelidir.

İftarda aşırı tüketime dikkat: Oruç, su ve zeytin dışında hafif bir çorba ile açılabilir. Az miktarda peynir ve pide ile devam etmek; sucuk, salam, sosis gibi şarküteri gıdaları, yağlı peynirler gibi iftarlıkları aşırı tüketmemek gerekir.

Bol su tüketin: İftar ile sahur arasında düzenli olarak bol su içilmelidir. Su içimi çay, bitki çayı, az şekerli limonata, komposto suyu, ayran, süt, kefir, taze meyve suyu gibi içeceklerle desteklenmelidir.

Yavaş yemek yiyin: Yemekleri küçük lokmalar halinde iyi çiğneyerek ve yavaş yemek son derece faydalıdır."

