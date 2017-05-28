Ramazan topu geleneği yaşatılıyor

Ramazan toplarının yerini gelişen teknoloji ile birlikte ses bombaları aldı ama gelenekten vazgeçilmedi.

Ramazan toplarının yerini gelişen teknoloji ile birlikte ses bombaları aldı ama gelenekten vazgeçilmedi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, yaptığı açıklamada, uzun zamandır süregelen güzel bir geleneği yaşatmaya çalıştıklarını, piyasada kara barut bulmakta güçlük çektikleri için, iftar vakitlerini bildirmek üzere eski kuru sıkı top atışı geleneğini terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Tekin, top atışı yerine Ramazan boyunca iftar vakitlerini duyurmak için ses bombası kullandıklarını dile getirdi. Tekin, "Osmanlı'dan günümüze kadar Ramazanlar'da iftar ve sahur vakitlerini duyurmak için haber vermek için eskiden dökümden yapılmış savaş topları patlatılıyordu. Teknolojinin gelişmesi ile artık belediyelerde bu gibi hizmetleri ses bombaları ile patlatarak nostaljik geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. Alaplı'nın çoğu kesimi, top sesi ile iftar açıyor. Zabıta memurumuz tarafından iftar vakti ses bombası patlatılarak güzel geleneğimizi ses bombasıyla da olsa yaşatmaya çalışıyoruz. Ramazan gelenekleri ve adetleri her yerde olduğu gibi ilçemizde de devam ediyor. 1900 yıllarda iftar saatlerinde ramazan topu atışı iskeleden gerçekleştiriliyordu. Bildiğimiz top atışı olurdu.12 Eylülden sonra top atışana ara verildi. 1990 yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte ses bombaları çıktı. Bugüne kadarda iftar saatinde dolgu alanından ya da Atatürk parkından zabıta ekipleri tarafından ezanın okunmasıyla birlikte ses bombası patlatılıyor. İlçemizde iftarını top sesiyle açmak isteyen vatandaşlar, iftar saatinde kapı ve pencerelerde bekliyorlar" dedi.



KARS

Kars Valiliğince 13 yıldır geleneksel hale getirilen "Türkiye'de ilk iftar topu"nun atıldığı yer olan Kars'ta gelen değişmedi. 13 yıldır iftar topunu ateşleyen Tacettin Durmuş, bu yılda Ramazan'ın ilk iftar topunu Evliya Cami bahçesinden attı. Kars Valiliğince 13 yıldır iftar topunun geleneksel hale getirildiğini ifade eden Durmuş, "Ramazan topu geleneği 13 yıldır Kars'ta devam ediyor. Bu yılda Sayın Valimizin ön görüsüyle atıyoruz. 13 yıldır bu gelenek Kars'ta sürdürülüyor. Ebul Hasan Harakani Türbesi'nin bulunduğu manevi mekandayık. Ramazan topu atmamızın bir özelliği var. Ramazanın ilk iftar topu Türkiye'de ilk önce Kars'tan atılıyor" dedi.

İftar topuyla birlikte vatandaşlar Evliya Cami önünde kurulan iftar çadırına gelerek burada oruçlarını açtılar.

(Ertuğrul Yüksel - Işık Çapanoğlu / İHA)