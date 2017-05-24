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Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
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Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

2017 yılı Ramazan ayı 27 Mayıs cumartesi başlıyor. Peki bu sene pide fiyatları ne kadar zam var mı? İstanbul halk ekmekten zam yok. Trabzon, Kastamonu, Mersin, Karabük. Denizli ve Edirne illeri de pide fiyatını belirledi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye şirketi Halk Ekmek ramazan pidesine zam yapmazken fırıncılar odası hem zam yaptı hem de pidenin gramajıyla oynadı. 

İstanbul fırıncılar odası yeni bir açıklama ile bu yılki pide fiyatlarını ilan etti. Geçen yıl 250 gramı 1.5 liraya satılan pidenin fiyatı 300 grama çıkarıldı fiyatı da 2 lira olarak ilan edildi. Geçen yıl 350 gramlık pidenin fiyatı da 1 lira 80 kuruştu. 1 kilo pide fiyatı İstanbul'da 6 lira 60 kuruşu geçmeyecek.

HALK EKMEKTEN ALIN

İstanbul'da pidenin hem gramaj hem de ücret olarak daha hesaplı olduğu yer Halk Ekmek. Halk ekmek ramazan pidesine zam yapmadığı gibi 350 gramlık pideyi 85 kuruştan satacağını duyurdu. Halk ekmeğin hem pideleri hem de ekmekleri diğer fırın ürünlerine göre sağlık standartlarına daha uygun durumda.

Pide fiyatları illere göre de değişiklik gösteriyor. Trabzon, Karabük, Kastamonu ve Edirne şimdiye kadar pide fiyatlarını belirleyen iller oldu.

İşte bu illerdeki pide fiyatlaır;

Trabzon pide fiyatları : Trabzon Fırıncılar Odası tarafından Ramazan pidesinin fiyatına zam yaptı. Geçen yıl 3 lira olan 500 gram susamlı pidenin fiyatı bu yıl 3.25, 540 gram olan susamsız pidenin fiyatı ise 2.75'ten 3 liraya yükseltildi.

Karabük pide fiyatları : Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen, Ramazan pidesinin Karabük'te 350 gramlık susamlı pidenin 2.25 TL'den satılacağını kaydetti. 350 gram susamlı yumurtalı pidenin fiyatı ise 3 lira olarak belirlendi. 700 gram susamlı pide 4.50 TL, yumurtalı 6 TL. Safranbolu, Yenice, Eskipazar, Eflani ve Ovacık'ta ise 350 gram susamlı pide 2 lira, susamlı yumurtalı 2.50 TL, 525 gram susamlı pide 3 liradan satılacak.

Denizli ramazan pidesi fiyatı : Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, Ramazan ayında pide fiyatlarına zam olmayacağını söyledi. Denizli'de 300 gram Ramazan pidesinin 1,5 liradan satılacak.

Manisa Ramazan pidesi fiyatları : Denizli gibi Manisa da bu sene pideye zam yapmadı. 250 gramlık ramazan pidesi 1 lira 50 kuruştan satılıcak.

Edirne ramazan pidesi fiyatı : Bu yıl Edirne'de Ramazan pidesi zamlı olacak. Edirne Ekmek İmalatçıları ve Unlu Mamulleri Derneği Başkanı Yılmaz Canbaz, zam kararı açıkladı. Yeni zamla birlikte 300 gram ramazan pidesinin fiyatı 2 liraya yükseldi.

Kastamonu Ramazan pidesi fiyatı : Gıda Malzemeleri İmal ve Satıcıları Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ufuk Dravor, Ramazan pidesine zam yapmayacaklarını bunun yerine gramajı değiştireceklerini açıkladı. Aslında bu da zammın farklı ismi oluyor. Ramazan pidesinin gramajı 450'den 400 grama düşürüldü. Ramazan pidesi Kastamonu'da 2 liradan satılacak. Pidenin kilogram fiyatı ise 5 TL olarak belirlendi.

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