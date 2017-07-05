Ramazan Övüç, Samsunspor'da

Samsunspor, Trabzonspor'dan Ramazan Övüç'ü 1 yıllığına kiralayarak, bu sezon 11. transferini gerçekleştirdi.

Samsunspor, Trabzonspor'dan Ramazan Övüç'ü 1 yıllığına kiralayarak, bu sezon 11. transferini gerçekleştirdi.

Yaz transfer sezonunun en hızlı takımlarından olan Samsunspor, iç transferde Furkan Köse, Ercan Yazıcı'nın ardından Ekram Reşmen, Abddülkerim Bardakçı, Caner Koca, John Chibuike, Çağrı Ortakaya, Oğuz Gürbulak, Hasan Hatipoğlu ve Ufuk Budak'ın ardından Ramazan Övüç'ü de transfer etti. Kırmızı-beyazlılar, böylelikle yaz transfer sezonunda 11. transferini gerçekleştirmiş oldu.

Yeni transfer için Nuri Asan Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Samsunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Rüştü Arapoğlu ve Sportif Direktör Coşkun Zeren'in katıldığı imza töreninde Ramazan Övüç, kendisini 1 yıllığına Samsunspor'a bağlayan imzayı attı.



"NASIL BİR SAMSUNSPOR VE RAMAZAN OLDUĞUNU HERKES GÖRECEK"

İmza töreninin ardından konuşan Ramazan Övüç, "Herkesin merak ettiği şeyler var. Ben cevabımı sahada vereceğim. Bunu herkes görecek. Nasıl bir Samsunspor ve nasıl bir Ramazan olduğunu herkes görecek. Buraya çok farklı geldim. Samsunspor çok büyük bir camia. Alpay Özalan ile daha önce de çalıştık. Onun beni çok istemesiyle beraber, ben de burayı çok istedim. Allah'ın izniyle elimden gelen her şeyi yapacağım. Amacımız Süper Lig. İnşallah sezon sonunda bu amacımıza ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Ramazan Övüç, geçen seneyi TFF 1. Lig'de Samsunspor'un Teknik Direktörü Alpay Özalan'ın eski takımı Eskişehirspor'da geçirmiş ve 25 karşılaşmada forma giymişti.

(Erdi Demür /İHA)