Ramazan'ın son cumasında da engel çıkardılar

İsrail yönetimi, Kadir Gecesi'nde olduğu gibi Ramazan'ın son cuma gününde de 12 ile 40 yaş arasındaki Filistinlilerin Mescidi Aksa'ya girişine izin vermedi.

İsrail yönetimi, Kadir Gecesi'nde olduğu gibi Ramazan'ın son cuma gününde de 12 ile 40 yaş arasındaki Filistinlilerin Mescidi Aksa'ya girişine izin vermedi.

Kudüs'te Mescidi Aksa'nın bulunduğu kısma yalnızca kadınlar ve 40 yaş üstü Filistinlilerin girişine izin veriliyor. 12 ila 40 arasındaki gençlerin Kudüs'e girmeleri ise İsrail yönetiminin özel iznine bağlandı. On binlerce Filistinli, İsrail'in sıkı güvenlik tedbirlerine rağmen sabahın ilk saatlerinden itibaren Ramazan'ın son cuma namazını Mecid-i Aksa'da kılmak için Kudüs'e akın etti. Yüzlerce İsrail güvenlik görevlisi, Kudüs'de ve civarında dolaşımı kısıtladı. İsrail yönetimi, 55 yaş üstü Gazzeli 100 Filistinli'nin Mescid'i Aksa'da cuma namazı kılmak için Kudüs'e girişlerine izin verdi.

(Muhammed Rabah/İHA)