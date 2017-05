Ramazan'ın bereketi Emir Sultan'da yaşanıyor

Sultanlar ve evliyalar şehri Bursa'da on bir ayın sultanı Ramazan ayının bereketi Emir Sultan Camisi çevresinde yaşanıyor.

Emir Sultan Cami ve Emir Sultan Hazretleri Türbesi'nin bulunduğu alanın çevresinde Ramazan ayının her günü Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından binlerce vatandaşa iftar yemeği veriliyor. Yediden yetmişe, çocuk, yaşlı, her kesimden insan dualarla orucunu açıyor. Ramazan ayının çok güzel geçtiğini belirten bir vatandaş, "Belediyemizin yapmış olduğu etkinliklerle çok güzel vakit geçiriyoruz. Bugün Emir Sultan'da maneviyatı yüksek bir yerde iftarımızı yaptık. Şükürler olsun" diye konuştu.

Yemek dağıtımında bir görevli ise, Büyükşehir Belediyesi adına yemek verdiklerini dile getirerek, "Ramazan boyunca buradayız. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

(Samet Doğru / İHA)