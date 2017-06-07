Ramazan geldi 'küncülü helva' piyasaya çıktı

Hatay'da yöresel bir tat olarak bilinen, susam ve tahinin yoğrulmasıyla elde edilen küncülü helva, iftar sonrası tüketilen tatlıların başında geliyor.

Hatay'da yöresel bir tat olarak bilinen, susam ve tahinin yoğrulmasıyla elde edilen küncülü helva, iftar sonrası tüketilen tatlıların başında geliyor.

Tarihi Antakya uzun çarşı içerisinde 250 yıldır Fansa ailesi tarafından üretilen helva, tahin susam ve çöven otuyla elde ediliyor.

Ramazan ayının gelmesiyle tezgâhlardaki yerini alan Antakya'nın önemli lezzetlerinden Ramazan Helvası yapan Fansa Ailesi, kolları sıvadı ve gelen talepleri karşılamak uğruna yoğun bir mesai içine girdi.

Antakya'da Uzun Çarşı'da küçücük bir dükkân içinde Ramazan Helvası üretimine başladıklarını söyleyen, geleneğin günümüzdeki temsilcisi Mehmet Sıddık Fansa ve aile bireyleri, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, 250 yıldır dükkanlarının açık olduğunu ve mesleği eniştesinden öğrendiğini anlattı.

Sadece Ramazan ayına özgü olarak imalatını yaptıkları helvanın, oldukça meşakkatli aşamalardan geçtikten sonra tezgahlardaki yerini aldığını söyleyen Mehmet Sıddık Fansa, Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan bu lezzeti, çocuklarına, torunlarına aktararak yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.



HELVA KAVRULMUŞ SUSAMLA KARIŞTIRILIYOR

İftara yakın saatlerde vatandaşların kuyruğa girdiğini, günlük ortalama 100 kilo Ramazan Helvası ürettiklerini söyleyen Mehmet Sıddık Fansa, bu muhteşem lezzeti vatandaşla buluşturmanın keyfini de yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Ramazan Ayına özgü Helvası, Sabahın erken saatlerinde yoğrulan tahin iftar saatine yakın kavrulmuş susamla karıştırılıyor, Pres makinesinde preslenerek uzun inçe hale getirilen helva, kutulara yerleştiriliyor. Farklı lezzetiyle adından söz ettiren tatlı, iftar saatine yakın satışa hazır hale getiriliyor Kokusu adeta Çarşı'yı kaplayan tatlı, kilosu 16 liradan satılıyor.

Sadece ramazan ayında tezgâhtaki yerini alan küncülü helva, iftar sonrası kahve veya çayın yanında tüketiliyor)

