Ramazan davulcusuyla halay çektiler

Erzincan'da vatandaşları sahura kaldırmak için mahalle mahalle dolaşan Ramazan davulcularına gençler halay çekerek eşlik etti.

Erzincan'da vatandaşları sahura kaldırmak için mahalle mahalle dolaşan Ramazan davulcularına gençler halay çekerek eşlik etti.

Mimar Sinan Mahallesinde Ramazan ayının önemli geleneklerinden birini yaşatan ve vatandaşları davul zurna ile sahura kaldıran Ramazan davulcuları, bu kez yalnız değildi. Davul zurnanın sesini duyan gençler, bir güzel halay çekti. Sahur için kalkan mahalleli de o anları cep telefonuyla görüntüledi.

(Abdullah Aslan / İHA)