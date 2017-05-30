Ramazan'da kadınların ekmek mücadelesi

Adana'da hava sıcaklığının 30 dereceyi gördüğü Ramazan ayında iki tarım işçisi kadın evine ekmek götürebilmek için hem oruç tutuyor hem de 12 saat çalışıyor.

Adana'da hava sıcaklığının 30 dereceyi gördüğü Ramazan ayında iki tarım işçisi kadın evine ekmek götürebilmek için hem oruç tutuyor hem de 12 saat çalışıyor.

Adana'da Ramazan ayında birçok insan kavurucu sıcağa rağmen evine ekmek götürmek için çalışmak zorunda kalıyor. Hava sıcaklığının 30 dereceyi gördüğü Adana'da özellikle tarım işçileri hem oruç tutup hem de güneşin altında saatlerce patates tarlalarında çalışıyor. Tarım işçilerinin kimi anne ve babasına yardımcı olmak için kimi ise kendi evine çocuklarına ekmek götürebilmek için çalışıyor. Sabah 06.00'da işe başlayıp akşam 18.00'e kadar 40 ya da 50 lira yevmiye ile çalışan işçilerden iki kadın dikkat çekiyor. Sultan Kırtay ve Hatice Kırtay, sabahın ilk ışıklarıyla geldikleri tarlada akşama kadar oruç tutarak çalışıyor. Hatice Kırtay, oruçlu olmasına rağmen mecburiyetten çalıştığını belirterek, "Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar 40-50 lira için çalışıyoruz. Evliyim çocuklarım var onlara bakabilmek için çalışıyorum. Oruç tutuyorum hava sıcak ama mecbur olduğum için çalışıyorum" dedi.

Sultan Kırtay ise mecbur olduğu için çalıştığını ifade ederek, "Çalışırken oruç tutmak zor ama mecburuz. Aileme yardım etmek gerekiyor" diye konuştu.

(Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya / İHA)