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Ramazan'da en önemli öğün 'sahur'
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Ramazan'da en önemli öğün 'sahur'

Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı, Ramazan ayında en önemli öğünün sahur olduğunu söyledi.

Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı, Ramazan ayında en önemli öğünün sahur olduğunu söyledi.
Ramazan ayında nasıl beslenilmesi gerektiği konusunda bilgi veren Özel FBM Tıp Merkezi Uzman Diyetisyeni Deniz Tığlı, "Sadece iftar sonrası atıştırmalıklarla oruç tutmak, erken saate yiyip yatmak yapabileceğiniz en büyük yanlışların başında gelir. Mutlaka sahur öğününü yapınız ki vücudunuz uzun açlığa daha kolay dayanabilsin" dedi.
Sahur öğününün önemine değinen Tığlı, "Peynirli omlet gibi sizi tok tutacak bir öğün hazırlayabilirsiniz. Ceviz, fındık gibi sağlıklı yağları eklemeniz tokluk sürenizin uzamasına yardımcı olur. Tokluk sürenizi uzatacak olan posayı içeren tam tahıllı ekmek yemeyi unutmayın. İçecek olarak çay yerine besin ihtiyacınıza destek verecek 1 bardak süt içmeyi tercih ediniz. 2+2 öğünle beslenin. İftar ve sahura ek olarak mutlaka ara öğünler yapılması gerekir. Beslenme uzmanı olarak Ramazan ayında zorlanılan en önemli noktalardan biri, kısa süre zarfında kişilerin alması gereken enerjinin çok çok altında bir enerji ile beslenmesi, alması gereken kalori miktarına ulaşamamasıdır. Bunun için iftar ve sahuru atlamamak ve mutlaka ikisi arasında 1'er saat ara ile 2 ara öğün yapmaktır. Bu yapacağınız ara öğünler sizi metabolizmanızı yavaşlatmaktan kurtaracaktır" diye konuştu.

"ARA ÖĞÜNDE MEYVE YİYİN"
Ara öğünlerde mutlaka meyveye yer verilmesi gerektiğini ifade eden Tığlı, "Özellikle Ramazan sofralarında yenilen tatlılar sebebi ile sağlıklı ara öğünlere pek sıra gelmemekte. Bir ara öğünde meyve diğerinde fındık, ceviz, badem ve süt ürünlerinden birini tüketirseniz dengeli beslenmiş olursunuz. Tatlı ihtiyacınız olduğunda yine Ramazan ayında en masum tatlı olan dondurmayı tercih etmenizi tavsiye ederim. Hem tatlı ihtiyacınızı bastırmak hem de metabolizmanızı canlı tutmak için 1-2 fincan tarçınlı yeşil çay içebilirsiniz" şeklinde konuştu.

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