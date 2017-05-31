Ramazan'da böbrek sağlığına dikkat

Op. Dr. Yasin Kapucu, Ramazan ayında böbrekleri korumak için iftar ve sahur arasında bol sıvı tüketilmesine, yeterli beslenmeye, ilaçların ihmal edilmemesine ve düzenli uykunun önemine dikkat çekti.

Op. Dr. Yasin Kapucu, Ramazan ayında böbrekleri korumak için iftar ve sahur arasında bol sıvı tüketilmesine, yeterli beslenmeye, ilaçların ihmal edilmemesine ve düzenli uykunun önemine dikkat çekti.

Özel Hayat Hastanesinden Op. Dr. Yasin Kapucu, böbrek hastalarının ve böbrek hastalığı olmayanların Ramazan ayı boyunca nelere dikkat etmesi gerektiği hakkında bilgi verdi. Kapucu, "Hastalar iftar ve sahur arasında bol sıvı tüketmeliler, yeterli beslenmelerine özen göstermeliler. Ayrıca yeterli uyku ile dinlenmeleri de çok önemdir. Şeker ve tansiyon ne kadar iyi kontrol edilirse böbrekler o kadar az etkilenir. Sağlıklı insanlar da bu amaçla özellikle tuzdan ve şekerden uzak durması gerekmektedir. Ailesinde yüksek tansiyon ve şeker olan kişilerin aralıklı tetkik yaptırması, diyete dikkat etmesi ve her iki hastalığı ortaya çıkaran obeziteden kaçınması gerekir" dedi.

Böbrek sağlığı ile ilgili dikkat edilmesi gereken yetirince su içmek olduğunu belirten Dr. Kapucu, "Çünkü yeterli su tüketilmediğinde, vücutta toksin ve diğer atık maddeler birikir. Bu toksinleri atmak için de böbrekler ekstra çalışmak zorunda kalır. Günlük 1,5 ile 2 litre su tüketimi kronik böbrek hastalığı gelişimi riskini azaltır. Bunun yanında tuz ve şeker tüketimini de azaltmalıyız. Fazla tuz tüketmek, tansiyonu yükselterek böbreklere binen yükü arttırır. İdeal günlük tuz tüketimini 5 gram (bir çay kaşığı) kadardır. Fazla şeker tüketen kişilerin idrarında protein atılımı artar. İdrarda protein tespit edilmesi ise böbreklerin yeterince iyi çalışmadığını gösterir. Tuz kısıtlaması, fazla kilolardan kurtulma, egzersiz ve uygun ilaç tedavisi ile kan basıncı normal sınırlara gelen hastalarda hem böbrek hasarı gelişimi önlenebilir hem de varsa böbrek hastalığının ilerlemesi yavaşlatılabilir" ifadelerini kullandı.

