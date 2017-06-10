Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Ramazan'da balıkçılar sinek avlıyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Ramazan'da balıkçılar sinek avlıyor

Daha az balığın avlandığı yaz sezonu ve balığın az tüketildiği Ramazan ayından olumsuz etkilenen balıkçılar, adeta sinek avlıyor.

Daha az balığın avlandığı yaz sezonu ve balığın az tüketildiği Ramazan ayından olumsuz etkilenen balıkçılar, adeta sinek avlıyor.
Ramazan ayında et ve tavuğa artan talep ile yaz sezonunda yaşanan balık kıtlığı, balıkçıları olumsuz etkiliyor. Satışların yarı yarıya düştüğünü söyleyen Bursa Tuz Pazarı balıkçı esnafı, vatandaşın her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan'da da tavuk ve kırmızı ete yöneldiğini söyledi. Balığın sağlıklı ve hafif olmasından dolayı daha fazla tüketilmesi gerektiğini dile getiren balıkçılar, satışların azalmasından şikayetçi.
İftar alışverişi için çarşılara akın eden vatandaş, balık tezgahı yerine et reyonlarına yöneliyor. Normal sezonda sekiz ayrı balıkçının hizmet verdiği Tuz Pazarı'nda Ramazan ayında yalnızca bir balıkçı tezgahı açık.
Satışların yüzde elli oranında bir düşüş söyleyen balıkçı esnafı Coşkun Hayri, "Ramazan'da balığın susattığını söylüyorlar. Bence balık tüketmek Ramazanda daha sağlıklı. İnsanları rahatsız etmez. Vatandaşların balığı Ramazanda da tüketmesi gerekir" dedi.
Normal sezonda açılan tezgah sayısındaki düşüşün, balık azlığından da kaynaklandığını dile getiren esnaf, Ramazan sonrası için umutlu.
Fiyatların normal seviyede seyrettiği balıkçı tezgahlarında sardalyanın kilosu 10 lira, mezgitin kilosu 10 lira, ithal palamutun tanesi 3 liradan satılırken, çupra ve levreğin kilosu 24 liraya satılıyor.
(İdris Altun - Samet Doğru / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Ankara'da izinsiz eyleme polis müdahalesi
Beyoğlu'nda korkutan yangın
Tam 10 ton!
Her gün bir yumurta bebek gelişimine katkı sağlıyor
Hem üreticinin hem tüketicinin yüzünü güldürdü
91 yaşında henüz elektrikle tanışmadı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
'Kırmızı fularlı kız' Kato'da öldürüldü
'Kırmızı fularlı kız' Kato'da öldürüldü
Trump: Katar terörizme üst düzeyde destek veriyor
Trump: Katar terörizme üst düzeyde destek veriyor
İstanbul'da bina çöktü son dakika bir çocuk enkaz altında
İstanbul'da bina çöktü son dakika bir çocuk enkaz altında
Şırnak’ta üs bölgesine PKK saldırısı: 2 şehit, 3 yaralı
Şırnak’ta üs bölgesine PKK saldırısı: 2 şehit, 3 yaralı
Batman'da çifte saldırı: Önce başkanın yeğenine sonra karakola saldırı
Batman'da çifte saldırı: Önce başkanın yeğenine sonra karakola saldırı
Suudiler Erdoğan skandalı!
Suudiler Erdoğan skandalı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Ankara'da izinsiz eyleme polis müdahalesi
Ankara'da izinsiz eyleme polis müdahalesi
Beyoğlu'nda korkutan yangın
Beyoğlu'nda korkutan yangın
Tam 10 ton!
Tam 10 ton!
Her gün bir yumurta bebek gelişimine katkı sağlıyor
Her gün bir yumurta bebek gelişimine katkı sağlıyor
Hem üreticinin hem tüketicinin yüzünü güldürdü
Hem üreticinin hem tüketicinin yüzünü güldürdü
91 yaşında henüz elektrikle tanışmadı
91 yaşında henüz elektrikle tanışmadı
'Van der Wiel'i silahla tehdit ettiler'
'Van der Wiel'i silahla tehdit ettiler'
Olcay Şahan ve Yusuf Yazıcı'nın kıskandıran uyumu
Olcay Şahan ve Yusuf Yazıcı'nın kıskandıran uyumu
Ormanlık alanda gezerken kayalıklardan düştü
Ormanlık alanda gezerken kayalıklardan düştü
LYS sonrası deniz keyfi
LYS sonrası deniz keyfi
Uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama
Uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama
Ramazan'da balıkçılar sinek avlıyor
Ramazan'da balıkçılar sinek avlıyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English