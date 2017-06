Ramazan'da balıkçılar sinek avlıyor

Daha az balığın avlandığı yaz sezonu ve balığın az tüketildiği Ramazan ayından olumsuz etkilenen balıkçılar, adeta sinek avlıyor.

Ramazan ayında et ve tavuğa artan talep ile yaz sezonunda yaşanan balık kıtlığı, balıkçıları olumsuz etkiliyor. Satışların yarı yarıya düştüğünü söyleyen Bursa Tuz Pazarı balıkçı esnafı, vatandaşın her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan'da da tavuk ve kırmızı ete yöneldiğini söyledi. Balığın sağlıklı ve hafif olmasından dolayı daha fazla tüketilmesi gerektiğini dile getiren balıkçılar, satışların azalmasından şikayetçi.

İftar alışverişi için çarşılara akın eden vatandaş, balık tezgahı yerine et reyonlarına yöneliyor. Normal sezonda sekiz ayrı balıkçının hizmet verdiği Tuz Pazarı'nda Ramazan ayında yalnızca bir balıkçı tezgahı açık.

Satışların yüzde elli oranında bir düşüş söyleyen balıkçı esnafı Coşkun Hayri, "Ramazan'da balığın susattığını söylüyorlar. Bence balık tüketmek Ramazanda daha sağlıklı. İnsanları rahatsız etmez. Vatandaşların balığı Ramazanda da tüketmesi gerekir" dedi.

Normal sezonda açılan tezgah sayısındaki düşüşün, balık azlığından da kaynaklandığını dile getiren esnaf, Ramazan sonrası için umutlu.

Fiyatların normal seviyede seyrettiği balıkçı tezgahlarında sardalyanın kilosu 10 lira, mezgitin kilosu 10 lira, ithal palamutun tanesi 3 liradan satılırken, çupra ve levreğin kilosu 24 liraya satılıyor.

(İdris Altun - Samet Doğru / İHA)