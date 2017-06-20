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Ramazan Bayramı sıcak geçecek
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Ramazan Bayramı sıcak geçecek

Serin bir haziran ayını geride bırakmaya hazırlanırken, hava sıcaklığı bugünden itibaren yükselişe geçiyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, düne göre 10 derecelik bir artışla Ramazan Bayramı'nın güneşli geçeceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Serin bir haziran ayını geride bırakmaya hazırlanırken, hava sıcaklığı bugünden itibaren yükselişe geçiyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, düne göre 10 derecelik bir artışla Ramazan Bayramı'nın güneşli geçeceğini tahmin ettiklerini belirtti.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, hava sıcaklığı yurt genelinde yükselişe geçti. Kuzeyden gelen yağışlı sistem nedeniyle serin bir haziran ayı yaşandığını kaydeden Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, "Bu sene yaşadığımız haziran ayı, geçen iki seneye göre daha serindi ancak uzun yıllar ortalamasına göre sadece yarım derecelik bir düşüş söz konusu. Haziran ayının bitmesinde daha 10 gün var ve sıcaklık bugünden itibaren artıyor. Haziran ayının sonunda bizi sıcak günler bekliyor. Ramazan Bayramı'nda, dün yaşadığımız sıcaklığa göre en az 10 derece bir sıcaklık artışı ile karşılaşacağız. Açık ve güneşli bir bayram bizi bekliyor" dedi.

YAĞIŞLI SİSTEM ETKİSİNİ KAYBEDİYOR
Yağışlı sistemin, bugün tamamen Ege'nin iç kesimlerine doğru kayacağını ifade eden Gültekin, "Sıcaklıklar bugün İzmir'de 29 dereceye yükseldi. Çarşamba günü bölgedeki hava daha da açık olacak. Perşembe günü yağışlı sistem tamamen doğuya doğru kayacak. Yağışlı sistem cumadan sonra yurt genelinde etkisini kaybedecek. Ege Bölgesi'nde sıcaklık artmaya devam edecek" diye konuştu.

İZMİR CUMARTESİ 35 DERECEYE ÇIKACAK
Önümüzdeki günlerde bölgedeki hava sıcaklığı hakkında bilgi veren Gültekin, "İzmir'de hava sıcaklığı bugünden cumartesi gününe kadar 29 dereceden 35 dereceye, Aydın'da 31 dereceden 38 dereceye, Manisa'da 28 dereceden 37 dereceye, Balıkesir'de 27 dereceden 34 dereceye ve Çanakkale'de 29 dereceden 33 dereceye çıkacak" ifadelerini kullandı.

TEMMUZ, AĞUSTOS VE EYLÜL AYLARINDA SICAKLIK TAHMİNİ
Temmuz, ağustos ve eylül aylarındaki hava sıcaklıkları hakkında da konuşan Gültekin, şöyle devam etti:
"Haziran ayında kuzeyden gelen yağışlı sistem, hava sıcaklığının yükselmesini frenliyordu. Temmuz ayında bölgemizin özellikle sahil kesimlerinde 0 ila 1 derece mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık beklenirken, iç kesimlere doğru bu derece nispeten biraz daha artacak. Ağustos ayında da durum aynı şekilde olacak. Eylül ayında ise bölgemizin güney kesimlerinde mevsim normallerinin biraz daha üzerinde sıcaklık görüleceği tahmin ediliyor. Bugünden itibaren sıcaklık hızla artmaya başlıyor. Sıcaklık mevsim normallerinde görünüyor ancak 10 derecelik ani sıcaklık artışı nedeniyle vatandaşlarımızdan tedbirli olmalarını tavsiye ederiz."
(Ceren Atmaca - Halil Karahan /İHA)

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