Ramazan ayında plajlar boş kaldı

Zonguldak'ta, Ramazan ayı ile birlikte sahiller boşaldı.
Zonguldak'ta, Ramazan ayı ile birlikte sahiller boşaldı. Özellikle hafta sonları Bodrum sahillerini aratmayan Kapuz Plajı'nda az sayıda kişinin denize girmesi dikkat çekti. Ramazan ayında plaja gelenler, sakin bir ortamda güneşlenmenin keyfini çıkardı. Denize serinlemek için geldiklerini ifade eden vatandaşlar sıcak hafta sonunu denizde geçirmek istediklerini ve gidecek fazla mekanın olmadığını o yüzden burayı tercih ettiklerini söyledi. (Sertaç Özdemir /İHA)
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