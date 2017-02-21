CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rakka operasyonuna karşı çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rakka operasyonuna karşı çıktı.

CHP Grup Toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "-Rakka'ya gideceğiz- diyorlar. Kimin çocuğuna sen güveniyorsun da Rakka'ya gidiyorsun? Garibanın çocuğuna mı güveniyorsun? Önce kendi çocuklarını al, hep beraber gidin Rakka'ya; biz de alkışlayalım. Alın çocuklarınızı Rakka'ya gidin. Ne diye gidiyoruz Rakka'ya? Kim teşvik ediyor sizi? Hangi devletin kara kuvvetleri konumuna geliyorsunuz siz? Türkiye'nin güvenliği El Bab'dı, bitti" ifadelerini kullandı.

Değişiklikle Türkiye Cumhuriyetinin tapusunun tek kişiye teslim edilmek istendiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, "-Türk tipidir- diyorlar. Osmanlı'da bile tek adam yok. Padişah var ama bir de veziri azam var, yani sadrazam var. Padişahın mührünü veziri azam kullanır. En önemli kararları o alır. Yani veziri azam şimdiki başbakan demek. Yani Osmanlı'da da var bu. Ama biz bunların hepsini atıyoruz. Tarihini bilmeyen geleceği inşa edemez. Tarihini doğru bilmeyen bir toplumu felakete sürükler" dedi.

