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Rakka operasyonu başladı
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Rakka operasyonu başladı

Başbakan Binali Yıldırım Rakka operasyonunu 2 Haziran gecesi başladığını söyledi.

 

Başbakan Binali Yıldırım, "2 Haziran'ı 3 Haziran'a bağlayan gece daha önce planlanan Rakka operasyonu başlatıldı. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri gerekli bilgilendirmeyi operasyon öncesinde yaptı." dedi.

Yıldırım, dün Çankaya Köşkü'nde medya temsilcileriyle bir araya geldiği, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un da hazır bulunduğu iftarda, ramazan ayının millete, İslam alemine huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diledi.

"RAKKA OPERASYONU 2 HAZİRAN GECESİ BAŞLADI"

Rakka operasyonuna ilişkin değerlendirmesi sorulan Yıldırım, "2 Haziran'ı 3 Haziran'a bağlayan gece daha önce planlanan Rakka operasyonu başlatıldı. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri gerekli bilgilendirmeyi operasyon öncesinde yaptı." dedi.

"ABD'NİN YÖNTEMİNİ TASVİP ETMİYORUZ"

Rakka operasyonunda Türkiye'nin, ABD'nin uyguladığı yönetimi tasvip etmediğini, bunun bir sır olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Bu konuda her düzeyde rahatsızlığımızı ifade ettik ancak onlar bize, 'Bunun bir seçim olmadığını, mecburiyet olduğunu ve bu operasyon sonrası PYD/YPG ile ilişkilerin uzun süreli devam ettirilmeyeceğini, taktiksel bir iş birliği olduğunu' ifade ettiler ve bize gereken güvenceleri verdiler. Verilen güvence ne? Burada kullanılacak silahların daha sonra ülkemizde terör gruplarının eline geçmemesi ve terör faaliyetlerinde güvenlik güçlerimize, vatandaşlarımıza karşı kullanılma ihtimalinin doğmaması. Bunu özellikle takip edeceklerini ifade ettiler." değerlendirmelerinde bulundu.

"YURT İÇİNDE YURT DIŞINDA VURURUZ"

Yıldırım, sürecin yakından takip edildiğine, tedbirlerin alındığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bizim değişmeyen bir stratejimiz var, ülkemizi tehdit eden terör grupları ister yurt içinde isterse yurt dışında olsun, adı da ne olursa olsun PKK/PYD/YPG, DEAŞ, DHKP-C, ne kadar örgüt varsa hepsi bizim için aynıdır, hedeftir. Yurt içinde gerektiğinde yurt dışında, ülkemizin, insanımızın güvenliği için gereken adımları atmaktan çekinmeyiz, geri durmayız. Bunu geçmişte de yaptık, bundan sonra da icap ederse yaparız." ifadelerini kullandı.

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