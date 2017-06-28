Rakka'da kritik görüşme

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilci Brett McGurk, Rakka'da terör örgütü YPG'nin oluşturduğu SDG ile görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilci Brett McGurk, Rakka'da terör örgütü YPG'nin oluşturduğu SDG ile görüştü.

ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilci Brett McGurk, SDG yetkilileri ile görüşmek için Suriye'nin Rakka kentine geldi. McGurk, terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyona ilişkin Rakka'da incelemelerde bulundu. Görüşmede Rakka'nın geleceği ve operasyonlar nedeniyle Rakka'dan göç eden siviller ele alındı. McGurk, görüşme esnasında YPG ve SDG'ye yaptıkları askeri yardımların artması konusunda söz verdi.

