Rakip F.Bahçe olursa takımın başında olacak mı ?

Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, Aykut Kocaman'ın final maçında rakibin Fenerbahçe olması durumunda görevden ayrılacağı iddialarına ilişkin, Aykut Kocaman gibi bir değer, böyle bir şey der mi? Bu dedikoduyu çıkaranlar, hocamızı hiç tanımamış' dedi.

Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, Aykut Kocaman'ın final maçında rakibin Fenerbahçe olması durumunda görevden ayrılacağı iddialarına ilişkin, Aykut Kocaman gibi bir değer, böyle bir şey der mi? Bu dedikoduyu çıkaranlar, hocamızı hiç tanımamış" dedi.

Kasımpaşa'yı 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkan Atiker Konyaspor'da Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, İHA'ya samimi açıklamalar yaptı. Yarı finalde 3 İstanbul takımının olduğunu söyleyen Çakıcı, "Anadolu'yu temsilen yarı finaldeydik. Karşımızda Kasımpaşa vardı. Anadolu'daki birçok şehrin bizi gönülden desteklediğine inanıyoruz. Şehir ve taraftar olarak final maçına yakışacağımıza inanıyoruz. Konyaspor için Ziraat Türkiye Kupası çok önemli. Bizim için en az lig şampiyonluğu kadar önemli. Özellikle dünkü maçta taraftarın yaptığı koreografi ve bütün tribünlerin buna uyum sağlamaları, net skorla galip gelmemizi sağladı" ifadelerini kullandı.



"BİZE AYRILAN TRİBÜNÜ DOLDURURUZ"

Taraftarların final maçı için ciddi bir çalışma içinde olduğunu sözlerine ekleyen Çakıcı, "Bu tip koreografi etkinliklerinde kulüp olarak kendileriyle fikir alışverişinde bulunuyoruz. Tribüne gelen taraftarlar bu güzellikleri görmek istiyor. Tribündeki kavga ve çekişmelerden ziyade bu güzellikleri taşıyabilirsek, futbolun güzelliklerine hasret kalan taraftarları da stada çekebileceğiz. Bu anlamda Konya'da çok güzel bir görüntü vardı. Bu, önümüzdeki yıl da böyle devam edecek. Final maçının nerede oynanacağı henüz kesinleşmedi ama kesinleştiği zaman bize ayrılan yeri dolduracağız. Kazansak da kaybetsek de gönülleri kazandık" diye konuştu.



"HOCAMIZ HENÜZ KARARINI VERMEDİ"

Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın adının sürekli Fenerbahçe'yle anılıyor olması ve sezon sonunda takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili olarak konuşan Celalettin Çakıcı, "Gerek başkanımız Ahmet Şan, gerek hocamız Aykut Kocaman, bu dedikodularla ilgili açıklamalar yaptı. Hocamız, önümüzdeki yıl devam edip etmeyeceğiyle ilgili kararını vereceğini belirtti. 'Bu camiada çalışırken, başka camiayla ilgili karar verecek kadar onursuz değilim' dedi. Başkanımız da 'gitmek isterse onu omuzlarda yollarız' dedi. Önümüzdeki haftalarda karşılıklı oturup konuşacağız. Önümüzdeki sezon mücadeleci bir takım oluşturmak istiyoruz. Oturup konuşacağız. Güzel neticeler de olur, farklı neticeler de olur. Eğer ayrılık kapımızı çalacaksa Türkiye'deki en güzel ayrılık olacaktır. Aykut Kocaman, Konyaspor camiası için çok özel bir insandır. Hocamızı omuzlarımızda yollarız" dedi.



"AYKUT KOCAMAN GİBİ BİR DEĞER, BÖYLE BİR ŞEY DER Mİ?"

Atiker Konyaspor'un final maçında rakibinin Fenerbahçe olması durumunda Aykut Kocaman'ın takımın başında maça çıkmayacağıyla ilgili olarak çıkan haberler hakkında da konuşan Çakıcı, "Bu konuda hassasız. Aykut Kocaman dilediği noktaya kadar teknik direktörümüzdür. Top bizde değil, hocamızda. Vereceği kararı bekliyoruz. Bize finaller yaşatsın, şampiyonluklar yaşatsın istiyoruz. Futbolcularla iç içe verdiği mücadeleyle başarılar yaşatıyor. Hocamız final maçı ve ligin son maçının son dakikasına kadar takımın başında. 2018'e kadar sözleşmesi var. Aykut Kocaman gibi bir değer, Fenerbahçe maçına çıkmayıp gideyim demez. Bu dedikodudan ibaret. Bunu söyleyenler hocamızı hiç tanımamış. Hem final maçına, hem de ligin son maçında takımın başında. Dün elenmiş olsaydık da hocamızla ilgili düşüncemiz aynıydı. Bu dedikoduları bir an önce gündem dışına itmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sezonun son maçından sonra bir şey olur mu bilemem. Ama en büyük isteğimiz hocamızın uzun yıllar kalması yönünde" açıklamasında bulundu.



"ŞU ANDA OYUNCU SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Takımdaki bazı isimler için transfer tekliflerinin olabileceğini söyleyen Çakıcı, "Kadrodan isim eksiltmeyi düşünmüyoruz. Taraftarımıza daha yukarıya bakan daha hedefli bir takım kurma arzusundayız. Kendi gücümüzden bir şeyler verip daha iyi transfer yapacağız dersek yanılırız. Talipler ve gelecek teklifler ne olursa olsun, şu anda bir satış düşünmüyoruz. Scout ekibimiz çalışmalarını yapıyor. İzlettiğimiz futbolcular içinden transfer yaparız" dedi. Çakıcı son olarak taraftarlara teşekkür ederek, "Muhteşemlerdi. Televizyondan izleyen herkes keyif almıştır tribünlerden. Bizi bir kez daha gururlandırdılar. Onlar her şeyin en güzeline layık. Evlerine mutlu gidebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş / İHA)