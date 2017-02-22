UEFA Avrupa Ligi'nde Osmanlıspor'la yarın oynayacakları maç öncesi Olympiakos Teknik Direktörü Paulo Bento, yaptığı açıklamada, 'Gerçek şu ki, zor bir maç olacak. Rakibimizi önemsiyoruz, ciddiye alıyoruz' dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Osmanlıspor'la yarın oynayacakları maç öncesi Olympiakos Teknik Direktörü Paulo Bento, yaptığı açıklamada, "Gerçek şu ki, zor bir maç olacak. Rakibimizi önemsiyoruz, ciddiye alıyoruz" dedi.

Ankara'da düzenlenen basın toplantısında UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Osmanlıspor ile oynayacakları müsabakaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Olympiakos Teknik Direktörü Paulo Bento, "Gerçek şu ki, zor bir maç olacak. Rakibimizi önemsiyoruz, ciddiye alıyoruz" diye konuştu.

Osmanlıspor'un kendi sahada oynayacağı için avantajlı olduğunu ifade eden Bento, "İyi bir sonuç almak için mücadele edeceğiz ve bunu da alacağımıza inanıyorum" dedi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Portekizli teknik adam Bento, Osmalıspor Teknik Direktörü Reşit Akçay'ın yarınki maçta savunma ağırlıklı bir futbol oynayacağının hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Reşit hocanın görüşlerine saygı duyuyorum. Bu konuda bizim kendi felsefemiz var. Bizim hücum oynayacağımız çok açık. Değişik bir strateji uygulayacağız. İlk maçta olduğu gibi kapalı oynayarak kontrataklarla gol bulmaya çalışacağız."



"BİR GOL ARZU ETTİĞİMİZ SONUCU ALMAMIZA YETECEKTİR"

Yunanistan'da oynanan ilk maçta yaptıkları hataları ve eksikleri gidermek için çama gösterdikleri belirten Bento, yarınki maçta eksiklerini gidermiş olarak sahaya çıkacaklarını dile getirdi. "Yarın bir gol atmamız çok önemli" diyen Bento, "Bir gol arzu ettiğimiz sonucu almamıza yetecektir" açıklamasını yaptı.



ANDROUTSOSİSE: "BURAYA YENMEYE GELDİK'

Yunan ekibinin orta saha oyuncusu Thenosis Androutsosise ise ilk maçın çok güçlü geçtiğini belirterek, "Sahamızda berabere kaldık ancak biz buraya yenmeye geldik. Turu geçeceğimize inanıyorum. Takımda herkes bu maç için hazırız. Biz güçlü bir takımız ve buradaki engeli aşacağız. Buradan iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum' diye konuştu.

(Cem Geçim/İHA)