Rahipten FETÖ ve PKK'ya tepki

Mardin Deyrulzafaran Manastırı Rahibi Gabriel Akkurt, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve terör örgütü PKK'nın dini inanç ve değerlere büyük zarar verdiğini belirterek, 'İncil, ne olursa olsun devlete bağlı olunması gerektiğini emreder. İmanlı insanlar buna itaat etmelidir' dedi.

Mardin Deyrulzafaran Manastırı Rahibi Gabriel Akkurt, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve terör örgütü PKK'nın dini inanç ve değerlere büyük zarar verdiğini belirterek, "İncil, ne olursa olsun devlete bağlı olunması gerektiğini emreder. İmanlı insanlar buna itaat etmelidir" dedi.

Tarihi kent Mardin'in 4 kilometre doğusunda, Hazreti İsa'dan sonra 5'inci yüzyılda inşa edilen ve kentin önemli turizm değerlerinden olan Deyrulzafaran Manastırı'nın Rahibi Gabriel Akkurt, terör örgütlerine tepki gösterdi. Mardin'in tarihi ve içinde bulunduğu dinler mozaiği ile Türkiye'nin en değerli kentlerinden olduğunu kaydeden Akkurt, "Son yıllarda terör olaylarının bölgeye mal edilmesinden dolayı son 3 yıldır turizm bitme noktasına gelmiştir. Oysa ilçelerde yaşanan olayların Mardin'e mal edilmesi çok üzücüdür. Her ibadetimizde Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü için dua ediyoruz. Türkiye'nin hiçbir bölgesinde terör olayı yaşanmamasını istiyoruz" dedi.



"GEMİ BATARSA HEPİMİZ BATARIZ"

FETÖ ve PKK'nın turizmin yanı sıra, dini inanç ve değerlere de zarar verdiğine dikkat çeken Akkurt, "İncil'de bir emir var, 'Ne olursa olsun devlete bağlı olunması ve devletin büyüklerine itaat edilmesi gerektiğini' vurgulamaktadır. İmanlı bir insan, Hristiyan buna itaat etmelidir. Çünkü emir bu. Biz nerede bulunursak bulunalım devletleri severiz. Devletimizi ve ülkemizi seviyoruz. FETÖ ve terör olayları ülkemizi, bizi, devletimizi olumsuz etkiledi. Keşke u olaylar yaşanmasaydı. Hepimiz kaybediyoruz. Ülke, bir gemiye benziyor ve bu olaylardan bu gemi zarar görüyor ve hepimiz kaybediyoruz. Çünkü gemi batarsa hepimiz batarız. El birliği ile hepimiz bu gemiye sahip çıkmalıyız. Dinlerimiz, inançlarımız ayrı olabilir ama hepimiz Adem ve Havva'nın çocuklarıyız" diye konuştu.



"MARDİN'E GELİN, GÜZELLİKLER İLE TANIŞIN"

Mardin'in Türkiye'nin inciden bir gerdanlığı olduğunu anlatan Akkurt, şunları kaydetti:

"Olumsuzlukları değil güzellikleri görmeliyiz. Manastırdan, türbesine gezilecek yüzyıllara ev sahipliği yapmış bakir bir tarih ve din kenti. İnanç turizmi ve tarihi ile Mardin örnek bir şehir. Medya da terör kenti olarak gösterilmek istense de burada yaşıyoruz ve terör yok. Mardin turizm için mükemmel bir şehir."

(Beril Solmuşgül/İHA)