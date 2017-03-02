Rahatsız ettiği kadının akrabalarınca işkence gördü

İstanbul'da oturan evli bir kadını sosyal medyadan taciz ettiği ile sürülen şahıs, kadının yakınları tarafından kaçırılıp işkenceye uğradı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 7 kişilik aileyi yakalayarak Düzce'ye getirdi.

İstanbul'da oturan evli bir kadını sosyal medyadan taciz ettiği ile sürülen şahıs, kadının yakınları tarafından kaçırılıp işkenceye uğradı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 7 kişilik aileyi yakalayarak Düzce'ye getirdi.

Edinilen bilgilere göre, Gümüşova ilçesinde oturan İ.A (33) isimli şahıs, İstanbul'un Kartal ilçesinde oturan A. Y. isimli kadını sosyal medya üzerinden rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine A. Y. durumu eşini A. Y.'ye bildirdi. Koca A. Y.'de yanına üvey babası A. T.'yi alarak İstanbul'dan Gümüşova ilçesine geldi ve eşini rahatsız eden İ. T.'yi buldu. Önce İ. T.'yi bıçaklayan iki kişi daha sonra boğazına bıçak dayayarak zorla arabaya bindirdiler ve İstanbul'un Kartal ilçesine götürdüler.

Burada İ. T. isimli şahsa cinsel istismar ve işkencede bulunan şüpheliler A. Y., A. T., U. T., C. A. A., A. Y., D. T. ve F. T. isimli şahıslar işkence anını kameraya alarak sosyal medyada paylaştılar. Ayrıca İ. T. isimli şahsı Kartal'da elleri ve ayakları bağlı olarak bir ormana bırakan şahıslar iki gün boyunca şahsı ormanda beklettiler. Daha sonra şahsı ormandan alan zanlılar, İ. T.'yi tekrar Gümüşova ilçesine getirdiler. Bir süre sonra psikolojik sorunlar yaşayan İ. T. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi görmeye başladı. Tedavisi sırasında durumu ablasına anlatan İ. T.'nin şikayeti üzerine Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. 7 kişilik ailenin adreslerini tespit eden polis ekipleri Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortak operasyon düzenlediler. Düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalanarak Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüler. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar daha sonra Düzce Adliyesi'ne sevk edildiler.

(Ali Yıldız/İHA)