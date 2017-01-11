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Rafsancani'nin cenaze töreninde muhalif lider lehine sloganlar atıldı: 'Musavi'yi serbest bırakın'
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Rafsancani'nin cenaze töreninde muhalif lider lehine sloganlar atıldı: 'Musavi'yi serbest bırakın'

Eski İran Devlet Başkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin cenaze töreni, İranlı halk direnişinin ifadesi için nadir bir ortam oluşturdu. Cenaze töreninde, ev hapsinde bulunan eski muhalif Azeri lider ve son İran başbakanı Mir Hüseyin Musavi'nin serbest bırakılması için sloganlar atıldı. Diğer bir grup ise Rafsancani'nin halefi reformist Muhammet Hatemi için slogan attı.

Eski İran Devlet Başkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin cenaze töreni, İranlı halk direnişinin ifadesi için nadir bir ortam oluşturdu. Cenaze töreninde, ev hapsinde bulunan eski muhalif Azeri lider ve son İran başbakanı Mir Hüseyin Musavi'nin serbest bırakılması için sloganlar atıldı. Diğer bir grup ise Rafsancani'nin halefi reformist Muhammet Hatemi için slogan attı.

Musavi, 12 Haziran 2009'da yapılan seçimlerde cumhurbaşkanı seçilen Mahmud Ahmedinejad'ın gerisinde kalınca seçimlere hile karıştırıldığını iddia emiş, dini lider Hamaney'den Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin seçimleri iptal etmesini istemişti. Ancak içişleri bakanlığı Ahmedinejad'ın yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini ilan etti. Bunun ardından İran'da Musavi lehine gösteriler yapıldı. Güvenlik güçlerinin gösterilere müdahale etmesiyle büyük olaylar oldu. Ahmedinejad yabancı gazetecileri ülkeden dışarı çıkardı. Musavi yanlıları sosyal medya yardımıyla gösterilerin bastırılmasını bütün dünyaya duyurmuştu.

Eski İran Devlet Başkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin cenaze töreninde de atılan Musavi yanlısı sloganlar yüzünden İran devlet televizyonu zor durumda kaldı. Cenaze törenini naklen veren İran televizyonu Musavi'nin serbest bırakılması için slogan atan göstericilerin seslerini bastırmak için geri plan müziğinin sesini yükseltti.

İran'ın eski devlet başkanı Hatemi'nin ismi ve resimleri İran medyasında yasaklandı. Hatemi'nin cenazeye katılmasının da yasaklandığı söylendi.

İran'ın dün toprağa verilen eski cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani Batı'da geniş bir şekilde reformcu olarak kabul ediliyor. Çoğu İranlı Rafsancani'yi, İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu Ayetullah Humeyni'nin talebesi olarak görüyor. Rafsancani'nin yaptıklarından dolayı kendisinden hesap sorulmasını kabul eden bir başkan olduğunu düşünüyor.

1980'den beri meclis başkanı olan Rafsancani, 1988 yılında Humeyni tarafından başkomutan olarak atanmıştı. Rafsancani bu sürede İran - Irak arasında 8 yıl süren savaşı durdurup barış anlaşmasını yaptı.

Rafsancani, 1989 yılında Humeyni'nin ölümünden sonra İran İslam Cumhuriyeti'nin devlet başkanı oldu ve 1997'ye kadar İran'ı idare etti. Rafsancani, açıklık ve reformcu bir politika izleyerek Batı ile yakınlaşmayı hatta İran tarafından büyük şeytan olarak nitelenen ABD ile bile iyi ilişkiler kurmaya çalıştı.
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