Rafet El Roman'dan unutulmaz gece

Beylikdüzü'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen konserde ünlü sanatçı Rafet El Roman sahne aldı. Hayranlarıyla buluşan sanatçı eserleriyle gençlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Beylikdüzü'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen konserde ünlü sanatçı Rafet El Roman sahne aldı. Hayranlarıyla buluşan sanatçı eserleriyle gençlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından 1 milyon metrekare büyüklüğü ile İstanbul'un en büyük parklarından biri olan Yaşam Vadisi'nin 1. etabının açılışı bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilmişti. Gün içerisinde çeşitli etkinliklerin sahnelendiği Yaşam Vadisi'nde kurulan Yaşam Vadisi'nde sahne alan ünlü sanatçı Rafet El Roman burada hayranlarıyla buluştu. Ünlü sanatçı Rafet El Roman'ın sahne almasıyla başlayan konser'e çok sayıda vatandaş katıldı. Rafet El Roman, konseri için alanı saatler öncesinden tıklım tıklım dolduran vatandaşlar, sanatçının seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı konserde, ünlü sanatçı hayranlarına sevilen şarkılarını seslendirdi. Oldukça hareketli geçen konserde Rafet El Roman sahnede sergilediği dansı ile konsere gelen hayranlarından büyük alkış aldı.



YAŞAM PARKIMIZIN İLK KONSERİ

Konserde bir konuşma yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sözlerine "Bayramınız kutlu olsun" diyerek başladı. İmamoğlu, "Ben bugün söylemiştim burada tekrar söylüyorum. Dediler ki bu büyük açılışı neden 19 Mayıs'ta yaptın. Çünkü dedim. Atatürk gençliğe hitabesinde 'Ey Türk Gençliği birinci vazifen" diyerek topluma vazifelerini özellikle gençliğe hatırlatıyor. Bende bir Atatürk genci, bu Cumhuriyet'in genci olarak önemli vazifelerinden birisini yerine getirmenin keyfi ve huzuru ile bu güzel akşam da hem bayramı kutlarken, hem parkımızı açarken, hem de bu parkımızın yaşam vadimizin ilk konserini değerli sanatçımız Rafet El Roman bizler ile buluşuyorken ona sizlerin adına bugünün anısına plaket takdim ediyorum" dedi.

Rafel El Romanı çok sevdiğini ifade eden İmamoğlu, "Müziğini çok seviyorum. Sizlerle paylaştığı o değerleri olan türküsünü de çok seviyorum. Atamıza, bayramımıza ve milli değerlerimize olan tutkusunu da seviyorum. Ben de Trabzonspor'luyum, o da Trabzonsporlu. Rafet El Roman ile böyle bir gönül bağımız var. Ben onun bir parçası olan sorma neden'i çok seviyorum. Bu parça benim evlendiğim yıl çıkmış. Sizler de kusura bakmazsınız benim kendisinden böyle bir isteğim olacak. Hepinizi eşleri ve sevgilileriyle dansa davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen ve Yaşam Vadisi'nde düzenlenen ilk konser olan gece de Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ünlü sanatçı Rafet El Roman'a günün anısına plaket ve hediye takdim etti.

(Selim Bayraktar /İHA)