Rafet El Roman bayramları karıştırdı

Rafet El Roman, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde unutulmaz bir konser verdi. Konseri unutulmaz kılan en büyük detaysa ünlü şarkıcının bayramları karıştırmasıydı.

Rafet El Roman, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde unutulmaz bir konser verdi. Konseri unutulmaz kılan en büyük detaysa ünlü şarkıcının bayramları karıştırmasıydı.

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, Akçakoca Belediyesi tarafından Akçakoca Limanı'nda düzenlenen konserde kulakların pasını sildi. Konsere Bolu, Düzce, Ereğli, Alaplı, Sakarya ve çevre illerden gelen vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların bayramını kutlayan ünlü şarkıcı, şaşırarak Ramazan yerine Kurban Bayramı dedi. Rafet El Roman, Akçakoca'nın turizmle parlayan bir il olduğunu söyledi. Gittiği her yerde Akçakoca'yı anlattığını aktaran sanatçı, "Burayı çok ayrı seviyorum. Doğası, şelaleleri ve denizle iç içe olması gelen herkesi etkiliyordur. Daha önce birkaç kez gelmiştim, tekrar gelmek istiyorum" diye konuştu.

Konser sonrası Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici kısa bir konuşma yaparak konser alanında bulunanların bayramını kutladı. Yemenici, sanatçıya yöresel ürünler ve plaket takdim etti.

(Tuncay Türkgülü / İHA)