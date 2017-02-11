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Radyonun en iyileri ödüllerine kavuştu
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Radyonun en iyileri ödüllerine kavuştu

3'üncü Radyo Akademi Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Birçok ünlü ismin katıldığı gecede performans sergileyen Harun Kolçak, Burcu Güneş gibi sanatçılar izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

3'üncü Radyo Akademi Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Birçok ünlü ismin katıldığı gecede performans sergileyen Harun Kolçak, Burcu Güneş gibi sanatçılar izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.
Beykoz Belediyesi ev sahipliğinde, Yunus Emre Enstitüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün katkılarıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Radyo Akademi Ödülleri Camal Reşit Rey Konser Salonunda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Tiyatro ve televizyonun usta isimlerinden Behzat Uygur'un sunuculuğunu üstlendiği geceye Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Ahmet Selçuk İlkan, Burcu Güneş, Harun Kolçak, Gezegen Mehmet gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. 2016 yılının en başarılı radyoları, programcıları ve yöneticilerinin ödüllerinin verildiği gece, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan video gösterimiyle başladı. Ardından ödüllerin takdimiyle devam eden gecede performans sergileyen Harun Kolçak ve Burcu Güneş gibi isimler dinleyicilerin kulaklarının pasını sildi. Behzat Uygur'un eğlenceli sunumuyla renklenen gecede radyonun en iyileri ödüllerini alırken katılanlar da unutulmaz bir gece yaşadı.
Ayrıca gecede ödül alan TRT Genel Müdürü Şenol Göka 15 Temmuz'da vatanı uğruna şehit olan vatandaşları rahmetle anarken darbe girişiminin püskürtülmesinde medya sektörününde mesleğin çerçevesi içinde bir kahramanlık sergilediğine belirterek yaptığı konuşmasıyla salondan büyük alkış aldı.

"RADYO BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE ÇOK ÖNEMLİ"
Radyonun geçmişten bugüne insanlar arasında etkileşime sağladığı katkının önemli olduğuna dikkat çeken Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, "Radyo bizim kültürümüzde çok önemli, geçmişimizden bu günümüze gelen zaman dilimi içince radyonun çok önemli bir yeri var. Yaşımız itibariyle biz radyoculuğu doya doya yaşadık. Bu günde radyoculuğun gelişmesi için yeni yeni belki de daha farklı ödüllere önemsenecek ödüllere ihtiyaç vardır diye düşünüyorum. Bu gün 3'üncüsü yapılan bu çalışmanın radyocular tarafından tutulduğunu görmen memnuniyetini yaşıyoruz" dedi.

"RADYOLAR BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"
Radyo alanında düzenlenen ödül törenlerinin radyocular için bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Harun Kolçak, "Radyo tabi ki çok güzel bir şey ben çıktığım zaman 1991 yılıydı galiba bir tane televizyon kanalı vardı. Radyolar bizim için çok önemliydi ve büyük destek görmüştüm" diye konuştu.

"RADYO BENİM HAYATIMIN EN VAZGEÇİLMEZ OLGUSU"
Radyoculara verilen ödüllerin yeni medyanın yaygın olduğu bir dönemde önemli olduğunu ifade eden Ahmet Selçuk İlkan, "Radyo benim hayatımın en vazgeçilmez olgusu. Okuma yazma öğrenmeden radyonun başında durup şarkıları tanıdık. Sonra şiirileri, tiyatroları tanıdık" şeklinde konuştu.

3'üncü Radyo Akademi Ödüllerinde ödül alan isimler ise şöyle;
Oylamalar sonucu 2016 yılının ulusal radyosu ödülünü Kral FM, yılın spor radyosu ödülünü Radyo Spor aldı. Dijital radyolar dalında ödülü karnaval.com , kültür sanat programı olarak NTV Radyo'da yayınlanan "Makam Farkı" adlı program, ödüle layık görüldü. Yılın kültür sanat programı ödülünü ise Mehmet Barlas'la program yapan Oğuz Haksever aldı. Tematik radyo kategorisinde ödül TRT Radyo 1'e giderken yılın haber radyosu A Haber Radyo seçildi. Yılın radyo haber spikeri kategorisinde ödül Radyo 7'den Mehmet Can'a giderken yılın ulusal radyo programcısı ödülünü ise Afrikalı Ali aldı. Yılın ulusal alternatif temalı radyosu dalında ödülü ise Diyanet Radyo aldı.
Yunus Emre Enstitüsünün Türk Kültürüne Katkı Ödüllerinde ise uizun yıllar Makedonya'da Türkçe yayın yaparak dinleyicisine ulaşan Üsküp Radyosuna, Türk müziğine yaptıkları katkılardan dolayı Türk Halk Müziği Sanatçıları Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'na, Türk sinemasının yurt içi ve yurt dışında tanıtılmasına katkı sağlayan yönetmen ve senarist Derviş Zaim'e, Diriliş Ertuğrul dizisindeki başarılı rolünden dolayı oyuncu Engin Altan Düzyatan'a ve Türkiyede ve dünyada birçok ülkede yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ'a Türk kültürüne sağladıkları katkı ve gelişmesi adına faydalı çalışmalar yürüttükleri için ödül verildi.
(Harun Basat - Hasibe Karadağ / İHA)
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