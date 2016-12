24.12.2016 14:18 Radyo Akademi Ödülleri'nde heyecanlı geri sayım

Türkiye'nin Radyo Oskarları, bu yıl 3'üncü kez düzenlenen Radyo Akademi Ödülleri ile sahiplerini bulacak. Büyük gece öncesi Beşiktaş Yıldız Parkı'nda yer alan tarihi 'Malta Köşkü' radyocuların buluşmasına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin Radyo Oskarları, bu yıl 3'üncü kez düzenlenen Radyo Akademi Ödülleri ile sahiplerini bulacak. Büyük gece öncesi Beşiktaş Yıldız Parkı'nda yer alan tarihi 'Malta Köşkü' radyocuların buluşmasına ev sahipliği yaptı.



Radyo Akademi Ödülleri'nde heyecanlı geri sayım başladı. Beykoz Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen ve bu sene Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenerek uluslararası boyut kazanan Türkiye'nin en büyük radyo ödül organizasyonu 3'üncü Radyo Akademi Ödülleri öncesinde radyocular ve sanatçılar bir araya geldi.



Radyocular, Radyo Akademi Ödülleri'nin kategorileri ve birçok detayın paylaşıldığı kahvaltılı basın lansmanında buluştu. Bu yıl İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sponsor olduğu kahvaltılı program Malta Köşkü'nde yapıldı. Basın Lansmanı, 15 Temmuz Darbe girişimi, Beşiktaş ve Kayseri'de yaşanan terör olayında hayatlarını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda daha sonra konuşmalara geçildi.



"Radyo Akademi Ödülleri tüm Türkiye'yi kapsayacak"



Ulusal Radyo Platformu OYDAR'ın Genel Yayın Yönetmeni Erkut Aktaş, "Radyo Akademi Ödülleri bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirecek. Biz ilkinde de ikincisinde de birçok detaylar elde edeceğimizden söz etmiştik. Üçüncüsünde de finali yapacağız. Radyo Akademi Ödülleri bundan sonra tüm Türkiye'yi kapsayacak. Tüm Türkiye'deki radyolar ve radyocular artık bu organizasyon içerisinde yer bulacak. Bölgesel olarak Türkiye'mizin 7 bölgesinden radyolar bu organizasyon içerisinde 'Yılın Radyosu' olma yönünde yarışacaklar. Bu senenin ödülünü almak için gayret gösterecekler" dedi.



Hangi radyocunun ne kadar oy aldığını sosyal medyadan öğrenilebileceğini ifade eden Aktaş, "Bu organizasyon bitiminde de herkese şeffaf bir şekilde hangi radyo hangi radyocu ne kadar oy almış bunları da yine sosyal medya öğrenebiliyorsunuz. Bu organizasyonun en büyük ayrıntısı ve en büyük detaylarından bir tanesi de bu zaten. Bununla birlikte yine birçok kategorimiz var. 'Yılın Radyo Yönetmeni, Yılın Radyo Müzik Direktörü, Yılın Radyo Prodüksiyon Ekibi' gibi yeni bir karar aldık. Bir heyet oluşturduk. Akademi heyeti artık bu kategorilerde bir değerlendirme yapacak ve oylama dışında bir özel ödül olarak bu kategorilerde ödüllerimizi vereceğiz" şeklinde konuştu.



Ödüller Beykoz Belediyesi sponsorluğunda sahiplerini bulacak



Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Kaşıtoğlu ise, "Radyo Oskarları ödülü ve artık gelenekselleştirerek bu sene 3'üncüsünü düzenliyoruz. Radyo Akademi Ödülleri yine bizim sponsorluğumuzda sahiplerini bulacak. Her geçen yıl daha da büyüyerek bizlere gurur ve mutluluk vesilesi olan Radyo Oskarları, sadece Radyocuların onurlandırıldığı ve ödüllendirildiği bir organizasyon değil, geçmişe vefanın ve geleceğe de mirasın nişanesi haline geliyor. Büyük gece öncesi tarihi Malta Köşkü'nde siz değerli radyocu ve sanatçı dostlarımızla buluşmak zor ve yorucu. Fakat bizleri birbirimize daha da perçinleyen zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde hepimize moral ve motivasyon kaynağı oluyor. Bu birlikteliği sağlayan tüm organizasyon ekibine teşekkür ediyorum" dedi.



Üçüncüsü gerçekleşecek Radyo Akademi Ödüllerine katılan arkadaşlarına başarılar dileyen radyocu Şafak Karaman, "Tabi ki genç arkadaşlarımızın aday olması ve aday olduktan sonra ödüllendirilmesi onları teşvik eder. Aday olacaklara, ödül alacaklara ve aday olup da ödül alamayanlara şimdiden başarılar diliyorum ve hepsini tebrik ediyorum" ifadelerini kaydetti.



Ünlü radyo sunucusu Nur Ertürk, "Aday olacak kişilerin öncelikle yolları açık olsun. Radyocuların kıymeti bilinsin. Aday olsunlar ya da olmasınlar, Camianın içinde olsunlar ya da olmasınlar radyo candır, radyocular candır. Onların hepsini her an hatırlamak lazım" açıklamasında bulundu.



3'üncü Radyo Akademi Ödülleri oylaması ise 1 Ocak 2017 tarihinde başlayacak ve 1 Şubat 2017 tarihinde son bulacak. Oylama dünyanın en güvenilir sistemi olan Facebook Oylama Sistemi ile www.radyoakademiodulleri.com adresinden yapılacak.



Ödüller, 10 Şubat 2017 Cuma akşamı saat 20.00'de Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonunda muhteşem bir törenle sahiplerini bulacak.