'Quaresma'nın kalitesini tartışmaya gerek yok'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alanyaspor maçı sonrası basın toplantısında, Quaresma'nın kalitesinin tartışılmayacağını ve bunu konuşmaya gerek olmadığını söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alanyaspor maçı sonrası basın toplantısında, Quaresma'nın kalitesinin tartışılmayacağını ve bunu konuşmaya gerek olmadığını söyledi.

Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 4-1 yenerek ligde liderliğe yükselen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş maç sonu yaptığı açıklamada, sözlerine hayatını kaybeden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ı anarak başladı. Güneş, Quaresma'nın kalitesinin tartışılmayacağını ve bunu konuşmaya gerek olmadığını söyledi.



İLHAN CAVCAV'I ANDI

Sözlerine hayatını kaybeden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ı anarak başlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Öncelikle İlhan Abi ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Maalesef kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk futbolu camiasının da başı sağ olsun. Güzel bir veda yaptığını düşünüyorum. Herkes tarafından sevilen ve sayılan kişi olduğu gerçeğini bir kez daha gördük. Hepimiz bu dünyadan gideceğiz. Bize de Allah öyle bir gün nasip etsin. Çünkü sevgi ve saygı içerisinde eserlerini ortaya koyarak, adını devam ettirdiği bir dünyada olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu emeklerin karşılığında herkesin takdir ettiği, değerli insandı. Acımız büyük. Ama hepimiz için de geçerli olan bir şey. Kabul edip, hepimiz güzel işler yapıp ayrıştırmadan, herkesin etrafımızda birleşeceği bir ortamı yapmak durumundayız. Ülkenin de buna ihtiyacı var. Böyle acı günlerde bir araya gelen insanlarımızın, zor günde de bir araya gelip, kavga etmeden birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Daha açık olmalıyız. Bize de bir ders verdiğini düşünüyorum" dedi.



"İYİ TAKIMIZ, DAHA KALİTELİ OYUNCULARIMIZ VAR"

Alanyaspor'un çok güzel bir tesis yaptığını belirten Şenol Güneş, "Daha iyi takımız, daha kaliteli oyuncularımız var. Bu da doğaldır. Alt ligden olağanüstü başarı ile çıkarak büyük ses getiren Alanyaspor'un ligde ne yapacağı belli değil. İyi sonuçlar aldığını düşünüyorum. Çok gol attılar, çok da gol yediler. Yeni bir kadro arayışları var. Hocası yoktu, o yüzden sıkıntılarda vardı. Biz de tabii kalite olarak daha iyi olduğumuz için oyunun hakimiyeti bizde idi. Skora yansıdı. Hem oyun üstünlüğü, favori olma özelliğini sahaya yansıttık. Kağıt üzerindeki görüntüyü gerçeğe dönüştürdük. Oyun ve skor üstünlüğü lehimize oldu. Ama bütün bunlara rağmen hatalarımız ve eksiklerimiz de vardı. 0-0 iken yaptığımız oyun kontrolü ve pas yüzdemiz 4-1'den sonra daha eksikti. Rakip çok kolay geldi. O da hücumda bizi aktif olarak zaman zaman zorladı. Ama bizim daha fazla pozisyon üretip, daha az pozisyon vermemiz gerekir. Çünkü, bugünkü maç kolay geçti. Önümüzdeki Konya ve Karabük maçları çok daha zor geçecek. Çünkü farklı takımlarla oynayacağız. Hem kendim için, hem de oyuncular, hem de taraftarlar için söyleyeceğim şey, artık tek düşüncemiz Konya maçına konsantre olmak. Bugünkü skor 4-1, farklı bir skor. Deplasmanda iyi bir skor. Artı 2 puanla lider olmak da iyi bir şey. Ama eksiklerimizin de var olduğunu biliyoruz" diye konuştu.



"YENİ TRANSFERLER İYİ OYNADI"

Yeni transferlerin performansı ile ilgili soruya Şenol Güneş, "Babel güzel oynadı. Daha sonra Mitrovic'i oyuna koyduk. İkisi de futbol bilgisi, tecrübesi ile olumlu işlere katkı yapacağını düşünüyoruz. Daha iyi olmalarını da bekliyoruz. Takım olarak da top kayıpları, 4-5 oyuncumuz eklentimizin altında oynadı. Buna rağmen sonucun böyle olması iyi. Hepsi iyi niyetli idi ama daha iyi olmalıyız. Biz şu anda lideriz. Liderliğe yakışır. Beşiktaş camiasına yakışır daha iyi futbol oynayacağız. Bu kötü olduğumuz göstermez. Hep daha iyisini istemeliyiz. Heyecan duyup kendimizle yarışmalıyız. Zor maçlarda dirençli olmalıyız. Skor ne olursa olsun, oyun disiplininden kopmadan oynamalıyız. O yüzden bugün skora bağlantılı hatalarımız oldu" şeklinde konuştu.



"QUARESMA'NIN OYUNU İLE İLGİLİ KONUŞACAK BİR ŞEY YOK"

Quaresma'nın oyunu ile ilgili konuşacak bir şeyin olmadığını belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş şöyle devam etti:

"Bir şey konuşmama gerek yok. Futbolcu olarak görevini iyi yaptığı zaman hiçbir sorunumuz yok. Zaten bu futbol kalitesi ile bize katkı yapması için burada. Hatası varsa, onu söyleyip düzelteceğiz. O da düzeltmeli, düzeltiyor da. Zaten yaşına göre baktığınız zaman çok çalışan, işini çok seven bir oyuncu. Buna bağlı zaman zaman kontrolsüz hareketleri olduğu zaman onu düzeltmeye çalışıyoruz. O da iyi niyetli. Oyun olarak da oyuna rastlıyor. Oyunda da rakip, hakemle, arkadaşlarıyla ne kadar iyi olursa, ki öyle bir karakter aslında onu da başarırsa arttıracağını düşünüyorum. Bugün de başarılı işler yaptı. Kendisini tebrik ediyorum."



"ZOR MAÇLARIMIZ VAR"

Zor maçlarının olduğunu ifade eden Güneş, "Ligde çok iyi takımlar var. İyi futbol oynayanlar var. Biz de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Baktığımız zaman Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray bunlar hepsi iyi takımlar. Arkadan gelen Trabzonspor yükselen bir değer. İyi oynuyor. Osmanlıspor kaybetmesine rağmen iyi takım. Antalyaspor yükselen değer. Konyaspor öyle. İyi takımlar var. Dolayısıyla zor maçlar oynanacak. Daha ikinci yarının ilk maçını oynadık. Burada her şey bitmedi. Başında da onu vurgulamaya çalıştım. Biz iyi futbolla, kendimizle yarışarak bütün takımları yenmek için oynayacağız" diye konuştu.



"DAHA İYİSİNİ ARAMAK DURUMUNDAYIZ"

Geçen haftaki maç ile bugünkü maça bakıldığı zaman oyun disiplini ve takım oyunu açısından her şeyin ortaya çıktığını söyleyen Şenol Güneş, "Kısır döngü de futbol adına eksik kalsa bile skor ne olursa olsun iş disiplinine uymalıyız. Bu bizim kötü olduğumuz anlamına gelmiyor. Biz daha iyisini aramak durumundayız. Oyuncu kendi ile yarışmalı. Skor ne olursa olsun çok ciddi, çok konsantre olarak oynamalı. Biz üstüne koymaz isek, yarışta geride kalırız. Bu her takım için geçerli. İyi olmak istiyorsanız kendinizi aşmalısınız. Aynı oyunlarla, aynı sonuçları alırsınız. Yarın birileri sizi geçer. O yüzden, bugün skor 4-1 iken, top kayıpları yaptık, rakibe şans verdik. Hücuma çıkıp top kullanmadık. 0-0 iken sabırlı akıllı oynadık, 4-1 iken daha rahat oynamamız gerekiyordu. Panikle değil, skoru etkisiyle olduğunu düşünüyorum. Sakatlıklara bağlı değişiklik yaptım. Belki de daha fazla değişiklik yapmam gerekiyordu" ifadelerini kullandı.



"LİGE TEK 11'LE DEVAM EDEMEYİZ"

Lige tek 11'le devam edemeyeceklerini belirten Şenol Güneş, lig, UEFA, kupa maçlarında kadroyu değiştirmeleri gerektiğini söyledi. Şenol Güneş, "Geçen hafta çok başarılı olan Tolgay'ı bu hafta da kadroya daha erken koydum. Ömer'i de koyabilirdim. Oyunun gereği olarak skora, oyuna duruma göre değişiklik yapıyoruz. Bugün daha eksik olan taraflar oldu. Geçen hafta daha olumlu işler yaptık. Dolayısıyla değişiklik olabilir. Ben 11 yapmıyorum. Oyuncuların durumuna göre, kendileri 11 yaptırtıyorlar. Takımını taşıyan oyuncu ilk 11'deki en iyi oyuncudur. Oyun anlayışı olarak sıkıntılarımız oldu" dedi.

Geçen yıl oynayan oyuncuların bu yıl daha iyi oynaması gerektiğini belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Bu sene oynayan kendisini daha da geliştirmeli. Çünkü o tip oyuncular istiyorum. Benim beklentim o. Çok büyük sıkıntımız yok ama rakiplerimiz güçlü. Hiç takılamayız, duramayız, hızlı bir şekilde yükselmemiz gerekiyor. Lider olmak bir avantaj. Biz bunları durup dururken yapmadık. Biz emeğimizle buraya geldik. Kimse bunu bize sunmadı. Bütün olumsuzluklara rağmen biz buralara çıktık. Ama bunu daha farklı hale dönüştürebiliriz. Taraftarın beklediği sonuçları almalıyız ve bize de bu yakışır" diye konuştu.



"TRANSFERLERİ BENİM ADIMLA YAZMAYIN"

Transferlerle ilgili medyada çıkan haberlere de eleştiri getiren Şenol Güneş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Arkadaşlar sizinle beraber yaşıyorum. Gelen ve gelmesi muhtemel, gitmesi muhtemel hiçbir oyuncu ile ilgili kamuoyuna bir açıklama yapmadım. Benim ağzımdan yazı yazılıyor. Bunu doğru bulmuyorum. Hoca bunu istiyor, bunu istemiyor. Bunu illa istiyor. Hayır ben bir şey söylemedim. Eğer birinden aldıysanız, onların isimlerini yazın. Ben değilim o. Benim oyuncularımla ilgili benim ağzımdan yazı yazmayı doğru bulmuyorum. Bana yakışmaz. Size de yakışmaz. Doğru olmaz. Yardımcı olursanız sevinirim."

(Adem Akalan - Harun Erdoğdu/İHA)