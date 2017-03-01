Quaresma: Fenerbahçe asla !

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Quaresma, 'Beni para ile satın alamaz kimse. Hele Fenerbahçe asla' dedi.

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Quaresma, "Beni para ile satın alamaz kimse. Hele Fenerbahçe asla" dedi.

Siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, kulübün resmi dergisine açıklamalarda bulundu. Portekizli futbolcu, "En iyi biz oynuyoruz, bunu Türkiye'deki herkes görüyor. Çok büyük bir aksilik olmazsa bu sezon üçüncü yıldızımızı takacağız" dedi.

Eskiden serbest vuruşlarda etkili olmadığını belirten Quaresma, "Ölü topları doğru ve etkili kullanarak bir maçın kaderiyle oynayabilir, üç puanı evinize götürebilirsiniz. Bu yüzden her daim özel çalışmalar yapıyorum. Genç oyuncular gelip sizi geçebilir. Bundan hiç hoşlanmam. Bu yüzden antrenman bitse bile ben çalışmaya devam ederim" şeklinde konuştu.



"FENERBAHÇE ASLA"

Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta futbol oynayacağını açıklayan yıldız futbolcu, "Bir gün Beşiktaş beni istemezse Türkiye'den ayrılırım ve kariyerime başka bir memlekette devam ederim. Çünkü Beşiktaş ile derin bağlarım var. Beni para ile satın alamaz kimse. Hele Fenerbahçe asla" diye konuştu.



"RABONA YAPMAMIN SEBEBİ..."

Sol ayağına çok güvendiğini belirten Quaresma, "Rabona yapmamın sebebi bu. Herkes estetik göründüğü için öyle vurduğumu sanıyor ama doğrusu sağ ayağımla daha iyi vurabilmemdendir. Pratik sebeplerden Rabona vuruşu yapıyorum" açıklamalarında bulundu.

