QNB Finansbank logosuna ihtiyati tedbir talepli dava

Türk Barter International A.Ş. tarafından, geçtiğimiz yıl Katar Ulusal Bankası tarafından satın alınan ve akabinde marka ve logo tasarımını yenileyen 'QNB Finansbank' aleyhine marka hükümsüzlüğü davası açıldı.

Türk Barter International A.Ş. tarafından, geçtiğimiz yıl Katar Ulusal Bankası tarafından satın alınan ve akabinde marka ve logo tasarımını yenileyen 'QNB Finansbank' aleyhine marka hükümsüzlüğü davası açıldı.

Türk Barter, QNB Finansbank tarafından kullanılan yeni logonun haksız tescil niteliğinde olduğu Türk Barter adına tescilli marka ve logo ile iltibasa sebebiyet verdiği iddiası ile hükümsüzlüğünün tespitine karar verilmesi istemli olarak İstanbul 3. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine başvuruda bulundu.

Türk Barter şirketi, mahkemeye başvuru dilekçesinde; 2003 yılından beri Bakanlar Kurulu izni ve Türk Patent Enstitüsünün tescili neticesinde kullandığı marka ve logonun QNB Finansbank tarafından haksız olarak taklit edildiği belirtilerek, markanın ve logonun bilinirliği için birçok takım sponsorluğu, ulusal ve uluslararası birçok reklam çalışması ve sponsorluklar sonucu elde edilen marka tanınmışlığının haksız olarak ihlal edilmesi nedeniyle başvuru yapıldığı açıklandı.

Konu hakkında Türk Barter International A.Ş. adına vekili Av. Abdullah Şimşek, "Davalının, yirmi yıla yakın süredir müvekkilce kullanılan marka hakkını ihlal etmesi nedeniyle İstanbul 3. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2017/82 E. sayılı davası açılmıştır. Mahkeme, talep ettiğimiz tedbir talebini kabul ederek QNB Finansbank ait ihlale konu markalar hakkında ihtiyati tedbir kararını 03.05.2017 tarihinde vermiş olup üçüncü kişilere devri önler şekilde tedbir kararının uygulanması için Türk Patent Enstitüsüne müzekkere göndermiştir. Davalılar tarafından 2016 yılında yapılan aynı logoyu içerir diğer marka tescil başvuruları hakkında da TPE nezdinde de müvekkil adına itiraz yapılmış olup itiraz süreçleri devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

