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PYD/YPG sivil halka havadan bildiri dağıtıyor: Fırat'ı geçeni vuruyoruz!
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PYD/YPG sivil halka havadan bildiri dağıtıyor: Fırat'ı geçeni vuruyoruz!

Rakka'da havadan bildiri dağıtan örgüt bildiride şu mesajı veriyor: 'Şehri terk edin ama Fırat’ı geçmeyin, çünkü geçeni vuruyoruz.'

Vatan'ın haberine göre, ABD'nin desteklediği ve başını PYD/YPG'nin çektiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile başlattığı Rakka operasyonu sürüyor.

IŞİD'İN YÖNETİCİ KADROSU ŞEHRİ TERK ETTİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis, Rakka operasyonuna ilişkin dün bilgi verdi. IŞİD'in Rakka'da birkaç yüz mensubu bulunduğunu ifade eden Davis, örgütün idari kadrosunun şehirden ayrıldığını söyledi. Halkı ayrılmaları konusunda uyardıklarını ifade eden Davis, şunları söyledi:

"Rakkalıları, yapabiliyorlarsa şehri terk etmeleri konusunda teşvik ediyoruz. Tabii bu oldukça zor. IŞİD halkı orada tutmak istiyor. IŞİD'in şehirden kaçmak isteyenleri infaz ettiğine yönelik haberler geliyor."

SİVİLLER İÇİN KORİDOR AÇILACAK MI?

Siviller için koridor açılıp açılmadığına yönelik soruları cevapsız bırakan Davis, "Halka, şehri terk etmeleri konusunda havadan bildiri attık. Özellikle Fırat Nehri'ni geçmemeleri konusunda uyardık çünkü nehri geçmeye çalışanları vuruyoruz. IŞİD müsaade ederse şehirden çıkmalarına imkan var" dedi.

ABD öncülüğündeki koalisyon, Rakka'yı DSG yardımı ile kuzeydoğu ve batıdan sararken, şehrin güneyinde yer alan Fırat Nehri'nin üzerindeki köprüleri hava saldırıları ile vurarak IŞİD'in güneye inmesini engellemeye çalışıyor.

SAÇI SAKALI KESİP KAÇIYORLAR

IŞİD'e karşı bazı bölgelerde üstünlük sağlayan PYD'liler, dün sınıra yakın bir hapishaneye girdi ve burada kesilmiş saç ve sakallar gördü. IŞİD'lilerin, kılık değiştirerek şehirden çıkmaya çalıştığı düşünülüyor.

PYD'Lİ İNGİLİZLER YÜZME MOLASINDA

PYD/YPG'ye Avrupa'dan katılan yabancı savaşçılar da Rakka operasyonunda bulunuyor. İngiliz Macer Gifford dün bir fotoğraf paylaştı. PYD/YPG'nin Rakka'dan çekilmeye başlayan IŞİD'den ele geçirdiği Tabka Barajı'nda çekildiği tahmin edilen fotoğraf "Rojava en iyi yüzme noktalarına sahiptir" notuyla paylaştı.

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