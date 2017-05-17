PYD/PKK yandaşlarından alçak saldırı!

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansı önünde toplanan terör örgütü PYD/PKK yandaşları Türkiye aleyhine sloganlar atıp taşkınlık yaptı.
TERÖR PAÇAVRALARIYLA SLOGAN ATTILAR
Büyükelçilik Rezidansı önünde toplanan ve ellerinde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posterleri ile YPG paçavraları taşıyan az sayıdaki terör örgütü destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişi esnasında Türkiye aleyhine slogan atmaya başladı.
TÜRKLERE SALDIRDILAR
ABD polisinin yetersiz güvenlik önlemi aldığı ve terör örgütü yandaşlarının tahriklerine müdahale etmediği esnada çıkan arbedede Alp Kenan Dereci adlı Türk vatandaşı başından yaralandı.
PKK'lıların saldırısı sonrası olaya müdahale eden ekipler, terör yandaşlarını bölgeden uzaklaştırdı.