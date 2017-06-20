PYD'nin saldırısında yaralanan 4 kişi Kilis'e getirildi
Suriye'de terör örgütü PYD'nin attığı top mermisiyle yaralanan 4 kişi Kilis Devlet Hastanesine getirildi.
Suriye'de terör örgütü PYD'nin attığı top mermisiyle yaralanan 4 kişi Kilis Devlet Hastanesine getirildi. Suriye'nin Halep kentine bağlı Mera kasabasına PYD tarafından atıldığı öne sürülen top mermisinin otomobile isabet etmesi sonucu yaralanan 4 Suriyeli Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi. Ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Suriyeli yaralılar tedavi altına alındı. (Mehmet Ali Dağ/İHA)
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