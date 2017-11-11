Putin ve Trump el sıkıştı! İki liderden kritik Suriye mesajı

Vietnam'da düzenlenen 25. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesine katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusunda el sıkıştı.

IŞİD'LE MÜCADELE EDİLECEK

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye konulu ortak bir bildiride, tamamen bitirilinceye kadar IŞİD ile mücadele konusundaki ortak çabaları sürdürme kararı aldığı kaydedildi.

KRİTİK SURİYE MESAJI

İki lider de Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını bir kez daha dile getirdi ve Suriye meselesinin tüm taraflarını Cenevre siyasi süreci içinde etkin bir rol oynamaya çağırdı.

ASKERİ YOLLA ÇÖZÜLEMEYECEK

Moskova ve Washington, Kremlin internet sitesinde yayınlanan ortak bildirinin metnine göre, durumun askeri yolla çözülemeyeceğini bir kez daha vurguladı.