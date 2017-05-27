Putin ve Ruhani, Suriye'yi görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye'yi konusunu ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye'yi konusunu ele aldı.

Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada, iki liderin Suriye krizinin çözülmesi için daha fazla ortak çaba sarf edilmesi konusunda mutabık kaldıkları belirtildi. Ekonomik bağların da ele alındığı aktarılan açıklamada, Putin'in İran'da yapılan seçimlerde elde ettiği başarı nedeniyle tebrik ettiği kaydedildi.

