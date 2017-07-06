Putin ve Netanyahu Suriye'yi görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede terörle mücadele ve Suriye'deki durum ele alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede terörle mücadele ve Suriye'deki durum ele alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefon görüşmesi yaptı. Rusya Devlet Başkanlığı basın servisi tarafından yapılan açıklamada, "İsrail tarafının girişimiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Rusya-İsrail işbirliği konusunda görüş alışverişi yapıldı. Uluslararası terörle mücadelede ortak çabalar bağlamında Ortadoğu'da uzlaştırma süreci ve Suriye'deki durum görüşüldü" ifadeleri yer aldı.

(Tatiyana Şuvalova/İHA)