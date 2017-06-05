Putin ve Erdoğan, Katar krizini görüştü

Kremlin basın dairesinin konuya ilişkin yayınladığı açıklamada, "Ayrıca ikili işbirliğinin bazı konularına değinildi. Özellikle de Rusya ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin tamamen canlanması ve Türk Akımı projesinin hayata geçirilmesi ile ilgili başarılı çalışmaların yapıldığı kaydedildi" dendi.

İKİ LİDER SURİYE'DEKİ ÇÖZÜM SÜRECİNİ GÖRÜŞTÜ

Açıklamada ayrıca iki liderin Suriye'de gerilimi azaltma bölgelerinin oluşturulmasına yönelik ortak çabalarına devam etme konusunda anlaştıkları kaydedildi.

KATAR KONUSU ELE ALINDI

Açıklama metninde, "Liderler, Basra Körfezi bölgesinde barış ve istikrarın korunması adına uzlaşıcı kararların alınması amacıyla ilgili tüm taraflara diyaloğa geçme çağrısı yaptı. Ortadoğu'daki şiddetli krizin, terör tehdidiyle mücadele konusunda uluslararası toplumunun uyum içinde ve sıkı bir koordinasyon ile hareket etmesini gerektirdiği vurgulandı" ifadelerine yer verildi.