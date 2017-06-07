Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tahran'daki terör saldırısını kınayarak, 'Rusya, İran ile terörizmle mücadele etmeye hazır' dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tahran'daki terör saldırısını kınayarak, "Rusya, İran ile terörizmle mücadele etmeye hazır" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tahran'daki terör saldırısını kınadı. Putin, İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani'ye, terörle mücadele etmeye hazır olduklarını belirterek, "Rusya, İran ile terörizmle mücadele etmeye hazır" mesajını verdi. Putin, yaralılara acil şifalar dileyerek, kurbanların ailelerine başsağlığı diledi. (Tatiyana Şuvalova /İHA)
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