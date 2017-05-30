Putin Suudi Savunma Bakanını kabul etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile bir araya geldi, petrol fiyatlarını stabilizasyonu için teşekkür etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile bir araya geldi, petrol fiyatlarını stabilizasyonu için teşekkür etti.

Rusya lideri Vladimir Putin, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Salman bin Mohammed Al Saud ile görüştü. Görüşmede Rusya ve Suudi Arabistan'ın ortak eylemlerinin dünya piyasalarında istikrar sağlamaya yardımcı olduğunu kaydedildi. Putin "OPEC üye ülkeleri ve OPEC'e katılmayan ülkeler arasındaki eylemler üzerine ortak çalışmalarınız ve fikirleriniz için size teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

İki ülke ilişkilerinin çok başarılı bir şekilde geliştiğini ifade eden Putin, "Ekonomik ilişkilerde gelince düşüş oldu. Ancak, bu yılın başında büyüme yüzde 130'a ulaştı" ifadelerini kullandı. Putin iki tarafın askerler ve bakanlıklar arasında, siyasi düzeyde bağlantıları var olduğunu; Suriye de dahil olmak üzere zor meseleleri birlikte çözmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı iki ülke arasındaki ilişkiler için olumlu bir ivme kaydedileceğini dile getirerek, Suudi Arabistan Kralı'nın Rusya'yı ziyaretini beklediğini aktardı. Putin, "Eminim Suudi Arabistan Kralı'nın ilişkilerimizin tarihinin ilk ziyareti, ikili ilişkiler ve devletlerarası bağlantıların pekiştirilmesi için iyi bir işaret ve teşvik olacak" dedi.

(Tatiyana Şuvalova / İHA)