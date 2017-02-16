Putin NATO'yu bombaladı! Bizi çatışmanın...

Putin, Moskova'da Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yönetimiyle toplantısında yaptığı konuşmada, geçen yıl temmuz ayında Varşova'da düzenlenen NATO toplantısını hatırlatarak "Bu toplantıda Rusya, 1989'dan bu yana ilk kez NATO için güvenlik tehdidi olarak kabul edilirken, Rusya'yı caydırmak resmi misyon olarak benimsendi." ifadelerini kullandı.

NATO'nun lider ülkelerin öncülüğünde sınırlarının ötesinde stratejik ve konvansiyonel silahlar yerleştirme sürecini giderek hızlandırdığını vurgulayan Putin, "Rusya'yı provoke ediyorlar. Bizi bir çatışmanın içine çekmeye çalışıyorlar." yorumunu yaptı.

PUTİN'DEN DİYALOG ÇAĞRISI

Putin, NATO'yu Rusya'nın içişlerine karışmak ve istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlayarak bu durumu "endişe verici" olarak nitelendirdi. Rus istihbarat servisi ile ABD ve diğer NATO üyesi ülkelerin istihbarat servisleri arasında tekrar diyalog kurulmasının, tüm tarafların menfaatine olacağına işaret eden Putin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

BOZULAN İLİŞKİLERİN SORUMLUSU RUSYA DEĞİL

"Diğer ülkelerin gizli servisleriyle bozulan diyaloğun sorumlusu, Rusya değildir. Küresel terörle mücadelede tüm ülkeler ve uluslararası kurumlar arasında iş birliği sağlanmalıdır. Çünkü terörün finansmanı veya teröristler hakkındaki en ufak bir bilgi paylaşımı, ortak mücadelemizin etkinliğini önemli oranda artırmaktadır. Küresel ve bölgesel güçlerin askeri-politik ve ekonomik rekabeti nedeniyle Ortadoğu, Asya ve Afrika'da kanlı çatışmalar devam ediyor."