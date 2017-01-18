18.01.2017 22:16 Putin, Merkel ve Hollande ile Ukrayna ve Suriye'yi görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile Ukrayna ve Suriye'yi görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamada Putin, Hollande ve Merkel'in katıldığı telekonferansta Ukrayna ve Suriye'deki barış çabalarını ele aldığı belirtildi. Açıklamada Putin'in Avrupalı liderleri Rusya Ve Türkiye arabuluculuğunda Astana'da yapılacak Suriye barış görüşmeleri konusunda bildilendirdiği belirtildi. Kremlin'in açıklamasında 'Donbass bölgesindeki durumun şiddetlenmesine' atıf yapılarak Doğu Ukrayna'daki sorunun çözülmesi konusundaki çabaların yetersizliğinden duyulan 'tatminsizlik' ifade edildi.





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