Putin, Merkel ve Hollande ile Ukrayna ve Suriye'yi görüştü

Kremlin'den yapılan açıklamada Putin, Hollande ve Merkel'in katıldığı telekonferansta Ukrayna ve Suriye'deki barış çabalarını ele aldığı belirtildi.
Açıklamada Putin'in Avrupalı liderleri Rusya Ve Türkiye arabuluculuğunda Astana'da yapılacak Suriye barış görüşmeleri konusunda bildilendirdiği belirtildi.
Kremlin'in açıklamasında 'Donbass bölgesindeki durumun şiddetlenmesine' atıf yapılarak Doğu Ukrayna'daki sorunun çözülmesi konusundaki çabaların yetersizliğinden duyulan 'tatminsizlik' ifade edildi.