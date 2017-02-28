Putin Kırgızistan'da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te resmi ziyaretine başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te resmi ziyaretine başladı.

Sabah saatlerinde Bişkek' e gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Kırgız Başbakan Sooronbai Jeenbekov karşıladı. Putin, heyetlerarası görüşmelerin ardından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ile ikili görüşmeye geçecek. Atambayev ve Putin'in gerçekleştireceği görüşmede Rus-Kırgız siyasi, ekonomik ve insani alanlarda işbirliği yanı sıra EAEC çerçevesinde işbirliğinin genişletilmesi perspektifleri konularda geniş bir yelpazede ele alınması bekleniyor.

Putin'in ziyareti Rusya-Kırgızistan ilişkilerinin 25.yılı nedeniyle önem taşıyor.

(Hakan Doğulu / İHA)