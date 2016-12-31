Putin'in cevabı Obama'yı utandırdı!

Dünya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'nin yaptırımına karşı Obama yönetimine verdiği cevabı konuşuyor. Putin'in verdiği cevapla Obama'yı utandırdığı yorumları yaparken en ilginç çıkış ise ABD başkanlığı görevini devralacak Donald Trump'tan geldi.

ABD'nin 35 Rus diplomatı aileleriyle birlikte sınır dışı etme kararının ardından Putin Moskova'nın benzer bir adım atmayacağını duyurdu. ABD'nin dostça olmayan yeni adımlarının ikili ilişkilere daha fazla zarar vermeye yönelik olduğunu ifade eden Putin, Washington'a yanıt verme hakkının saklı tutulduğunu hatırlatarak verilecek cevabın 20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump yönetiminin izleyeceği politikaya göre şekillendireceklerini kaydetti.

PUTİN'İN CEVABI OBAMA'YI UTANDIRDI

Putin'n tepkisini Business Insider'a değerlendiren Wilson Center'dan Rusya ve Avrasya uzmanı Micheal Kofman, “Bu, açıkçası ABD'nin alabileceği en zarar verici ve utandırıcı cevaptı” dedi. Obama yönetimi ve Kongre'nin 20 Ocak'ta göreve gelecek Trump'ın elini Rusya karşısında zorlaştırmak için böyle davrandığının açık olduğunu ifade eden Kofman, “Ancak Ruslar bu son hamleye tahmin edilebilir misillemelerle cevap vermek yerine, konuyu büyük bir mesele haline getirmedi” diye konuştu.

TRUMP: PUTİN AKILLI

Putin'in Obama yönetimine karşı verdiği cevabı beğenen isimlerden birisi de ABD başkanlık görevini devralacak olan Donald Trump'tan geldi. Trump, Putin'in verdiği cevaba ilişkin twitter adresinden "Harika bir hareket. Onun (Putin) çok akıllı olduğunu hep biliyordum" yorumunda bulundu.