Putin ile Erdoğan'ın telefon görüşmesi kamerada!

Rusya lideri Vladimir Putin, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanlığı da, ilk kez Erdoğan'ın bir liderle yaptığı telefon görüşmesinin görüntülerini paylaştı.

Görüşmede temel konu Türk Akımı Projesi ve boruların döşenmesiydi.

Erdoğan'ın Putin'e 'Değerli dostum nasılsınız iyi misiniz?' kelimeleri dikkat çekti.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA GAZ SEVKİ

Görüşmede Putin, Erdoğan'a Rus gazını Türkiye üzerinden Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine sevk etmeye hazır olduklarını söyledi. Putin, "Akkuyu Nükleer Santralinin ilk bloğunu belirlenen tarihe kadar devreye sokacağız." ifadelerini kullandı.