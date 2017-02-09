Putin Erdoğan'ı aradı başsağlığı diledi

Rusya'ya ait savaş uçağı tarafından El Bab'da DEAŞ hedeflerine icra edilen hava harekatı esnasında, TSK unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile 3 asker şehit oldu.

Yaşanan olayın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aradı.

PUTİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Konuyla ilgili TSK'dan yapılan açıklamada; "RF Cumhurbaşkanı Sayın Vladimir PUTİN, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'a üzüntülerini belirterek başsağlığı dileğinde bulunmuşlardır" denildi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin'den görüşme ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"Uluslararası terörle ortak mücadele çerçevesinde Suriye'deki kriz durumunun tüm kilit konularına ilişkin fikir alışverişi yapıldı. Vladimir Putin El Bab'da Türk askerlerinin hayatını kaybetmesine neden olan trajik olayın ardından baş sağlığı diledi. Suriye'de IŞİD ve diğer terör örgütlerine karşı operasyonlar sırasında askeri hatta koordinasyonun geliştirilmesi konusunda anlaşıldı. Rusya, Türkiye ve İran'ın aracılığıyla Astana'da gerçekleşen Uluslararası Suriye Müzakeresinin sonuçlarının hayata geçirilmesi değerlendirildi. Astana ve Cenevre süreçlerinin ilerletilmesi için aktif şekilde çalışılmaya hazır olunduğu birkez daha dile getirildi."