Putin-Erdoğan görüşmesi başladı

Putin' ile Erdoğan'ın, Soçi'de Devlet Başkanlığı Rezidansı'ndaki görüşmesi saat 17.20'de başladı.

Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katılıyor.

ORTAK BASIN TOPLANTISI BEKLENİYOR

Putin ve Erdoğan'ın Soçi'deki devlet başkanlığı konutunda yapacakları bire bir görüşmenin ardından heyetlerin katılımıyla toplanmaları ve daha sonra da ortak bir basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor.

Rusya ve Türkiye liderlerinin bu yılki 5. yüz yüze teması olan Soçi'deki bu görüşme, Suriye'de çatışmasızlığın kalıcı hâle getirilmesi için çabaların artırıldığı bir döneme denk geliyor. Zira Putin, hem Suriye içi hem de dışından çeşitli hükümet yanlısı ve muhalif grupların katılacağı bir kongre düzenlenmesini önermişti.

Rus Dışişleri yetkilileri bu kongrede Suriyeli Kürtlerin de yer alması gerektiğini söylerken, Ankara buna karşı çıkıyor.

Kongre dışında Putin ve Erdoğan'ın bir çatışmasızlık bölgesinin yer aldığı İdlib ile Afrin'de işbirliğini görüşmeleri de bekleniyor.

Suriye'nin, Putin ve Erdoğan'ın birinci gündem maddesi olması bekleniyor. Fakat iki liderin ortak enerji projeleri, ticari ilişkiler ve S-400 hava savunma sistemi anlaşması gibi ikili ilişkileri ilgilendiren konuları ele alması planlanıyor.

Putin ve Erdoğan'ın bu yılki görüşmelerinin sonuncusu 28 Eylül'de Ankara'da gerçekleşmişti.

ERDOĞAN: DAYANIŞMAMIZ, GELECEĞE YÖNELİK GÜVENİMİZİ ARTIRIYOR

Erdoğan da Rusya Devlet Başkanı Putin ile baş başa yaptığı görüşmesinde, "Gerek bölgede ikili ilişkilerimiz, bunun yanında bölge sorunlarına yönelik dayanışmamız, geleceğe yönelik güvenimizi de artırıyor" dedi. Erdoğan ayrıca "Aramızdaki siyasi, askeri, ekonomik, ticari bütün ilişkiler her geçen gün artarak devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİRECEK'

Erdoğan "Özellikle bu normalleşme süreci içerisinde gerçekten yoğun bir şekilde bir araya gelişimiz, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

PUTİN: İLİŞKİLERİN TAM KAPASİTE İLE CANLANDIĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ

İkili görüşmenin başında konuşan Putin, Rusya-Türkiye ilişkilerinin tam kapasiteyle canlandığını söyleyebileceklerini ifade etti.

Putin, "Türkiye'ye yaptığım ziyaret sırasında anlaştığımız gibi, bugün bir çalışma görüşmesi yapıyoruz. Davetimizi kabul ettiğiniz için minnettarım. Sizin de dediğiniz gibi, gerçekten de yan yanayız, bir saati biraz aşan bir uçuş mesafesindeyiz. Görüşmemizin başında, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tam kapasiteyle yeniden canlandığını düşünebileceğimizi belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.